Indicadores

RVI_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
752
Avaliação:
(18)
Publicado:
O indicador RVI vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo RVI.mq5. Adicione na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador RVI_Cloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15229

