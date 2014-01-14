CodeBaseSeções
Victor Chebotariov
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Autor real:

Victor Chebotariov

O indicador mostra a tendência atual do mercado.

Ele é calculado da seguinte maneira:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)

onde:

  • OPEN[bar] - preço de abertura da barra;
  • CLOSE[bar] - preço de fechamento da barra;
  • SMA() - algoritmo de média;
  • period - SMA() período da média;
  • bar - índice da barra.

Sinais básicos do indicador:

  1. Cruzamento para cima da linha zero - BUY;
  2. Cruzamento para baixo da linha zero - SELL.

O autor recomenda utilizar este indicador com o valor da média igual a 174 períodos, apesar de ser possível usar outros valores.

Este indicador utiliza a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.08.2006.

Go

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/440

