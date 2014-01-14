Participe de nossa página de fãs
Go - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2301
Autor real:
O indicador mostra a tendência atual do mercado.
Ele é calculado da seguinte maneira:
Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)
onde:
- OPEN[bar] - preço de abertura da barra;
- CLOSE[bar] - preço de fechamento da barra;
- SMA() - algoritmo de média;
- period - SMA() período da média;
- bar - índice da barra.
Sinais básicos do indicador:
- Cruzamento para cima da linha zero - BUY;
- Cruzamento para baixo da linha zero - SELL.
O autor recomenda utilizar este indicador com o valor da média igual a 174 períodos, apesar de ser possível usar outros valores.
Este indicador utiliza a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.08.2006.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/440
