基于一个移动平均的三个布林带通道，并在标签中显示了最新的价格数值。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
图1. XMA_BBx7 指标
