请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XMA_BBx5_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1009
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中提供了时段选择选项的XMA_BBx5_Cloud指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 XMA_BBx5_Cloud.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XMA_BBx5_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14842
FileUnlimited
WinAPIを使ってロケーション制限なしにファイルを操作するライブラリMETRO_XRSX_HTF_Signal
METRO_XRSX_HTF_Signal 显示了趋势的方向, 也可以在选定的柱根据 METRO_XRSX_Sign 指标生成交易信号, 它可以使用彩色的图形对象指示趋势的方向, 也可以在适合进入市场的时刻发送提醒或者声音信号.
XMA_BBx5_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 XMA_BBx5 指标。XMA_BBx3_HTF
在输入参数中含有时段选择选项的 XMA_BBx3 指标。