XMA_BBx5_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

在输入参数中提供了时段选择选项的XMA_BBx5_Cloud指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要 XMA_BBx5_Cloud.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. XMA_BBx5_Cloud_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14842

