Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorMACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3033
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Padrão histograma colorido do indicador MACD (a linha de sinal é colorido de vermelho ou verde de acordo com a direção da tendência atual). O indicador permite selecionar algoritmo da média para o próprio histograma.
O Indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O trabalho dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/398
O indicador mostra os níveis de tendências, suporte e resistência atualizados.FATL
Fast Adaptive Trend Line (FATL-Linha de Tendência Adaptativa Rápida) baseia-se num filtro digital de baixa frequência.
O oscilador Centro de Gravidade foi desenvolvido por John Ehlers e apresentado na revista "Stocks & Commodities" (Maio, 2002).Karacatica
O indicador gera sinais de entrada no mercado com base no indicador ADX.