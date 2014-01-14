CodeBaseSeções
ColorMACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Padrão histograma colorido do indicador MACD (a linha de sinal é colorido de vermelho ou verde de acordo com a direção da tendência atual). O indicador permite selecionar algoritmo da média para o próprio histograma.

O Indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O trabalho dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

ColorMACD

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/398

