当行情自支撑/阻力线突破或回落时 EA 进行交易。这两条线由交易者使用工具条里的 "趋势线" 对象手工设置。
当价格向盈利方向移动时 EA 尾随订单止损位。
有两种交易模式:
- 自线回落。在此种情况下, 一旦价格触及支撑级别 (当柱线开盘价在线上), 根据 "上" 箭头放置买订单。一旦价格触及阻力级别 (当柱线开盘价在线下), 根据 "下" 箭头放置卖订单。
- 线突破。一旦阻力和支撑线交叉, 根据 "↕" 箭头分别放置买卖订单。
为便于视觉感知, 线的颜色根据倾角设置, 而且当与交易方向不兼容时, 厚度设为零。在支撑/阻力线被禁用的情况下, 基于信号的交易不会执行。一旦交易者将水平线的第二个支点移动到第一个支点的左侧, 水平线将会还原, 以便简化其放置。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14206
