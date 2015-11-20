代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_FrAMACandle - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1490
等级:
(21)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
framacandle.mq5 (6.7 KB) 预览
\MQL5\Experts\
exp_framacandle.mq5 (6.1 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_FrAMACandle 自动交易程序是基于 FrAMACandle 指标蜡烛条的颜色变化。在柱线收盘时，如果蜡烛条颜色改变，则生成交易信号。

此 EA 需要指标的编译文件 FrAMACandle.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H4:

图例.2. 测试结果图表

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14103

Background_FrAMACandle_HTF Background_FrAMACandle_HTF

此指标将绘制更高时间帧 FrAMACandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

Background_TriXCandle_HTF Background_TriXCandle_HTF

此指标将绘制更高时间帧 TriXCandle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

CWndContainer 替换 CWndContainer 替换

这个文件替换 WndContainer.mqh 的原始文件。当您在一个容器区域内单击并按住鼠标时, 它可以防止图表受到影响。

CRect 和 CCanvas 替换 (标准库 - 已修复若干缺陷) CRect 和 CCanvas 替换 (标准库 - 已修复若干缺陷)

标准库部分 CRect 和 CCanvas 的缺陷修复版本。