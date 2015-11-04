代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_Ichimoku_Osc - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1168
等级:
(18)
已发布:
已更新:
\MQL5\Experts\
exp_ichimoku_osc.mq5 (7.37 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ichimoku_calc.mq5 (5.05 KB) 预览
ichimoku_osc.mq5 (9.85 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 Exp_Ichimoku_Osc EA 基于 Ichimoku_Osc 信号线的反转。在柱线收盘时，如果指标方向改变，则生成交易信号。

此 EA 需要指标的编译文件 Ichimoku_Osc.ex5 和 Ichimoku_Calc.ex5 以便运行。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 GBPJPY H12:

图例.2. 测试结果图表

图例.2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13788

Exp_iAnchMom Exp_iAnchMom

此 Exp_iAnchMom EA 基于 iAnchMom 直方条的方向反转。

iAnchMom_HTF iAnchMom_HTF

指标 iAnchMom 在输入参数中有时间帧选项。

HullTrendOSMA_HTF HullTrendOSMA_HTF

指标 HullTrendOSMA 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

此 Exp_HullTrendOSMA EA 基于 HullTrendOSMA 直方条的方向反转。