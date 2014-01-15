Autor real:

Igor V. Kim aka KimIV.

Bollinger Bands Width. Um de seus métodos de aplicação foi descrito na revista FOREX Magazine Nº 123 (Julio de 2006) na página 47.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint bands_period=20; input double deviation=2.0; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; input int Shift=0;

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em 30.05.2007.

i-BB-Width