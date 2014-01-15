Participe de nossa página de fãs
i-BB-Width - indicador para MetaTrader 5
- 1843
-
Autor real:
Igor V. Kim aka KimIV.
Bollinger Bands Width. Um de seus métodos de aplicação foi descrito na revista FOREX Magazine Nº 123 (Julio de 2006) na página 47.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input uint bands_period=20; //período das bandas input double deviation=2.0; //desvio input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //preço aplicado input int Shift=0; //deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em 30.05.2007.
i-BB-Width
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/990
