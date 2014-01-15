CodeBaseSeções
i-BB-Width - indicador para MetaTrader 5

Igor V. Kim aka KimIV.

Bollinger Bands Width. Um de seus métodos de aplicação foi descrito na revista FOREX Magazine Nº 123 (Julio de 2006) na página 47.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20;                          //período das bandas
input double deviation=2.0;                          //desvio
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; //preço aplicado
input int Shift=0;                                   //deslocamento horizontal do indicador em barras

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado em 30.05.2007.

