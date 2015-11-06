CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_i-KlPrice - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
914
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
exp_i-klprice.mq5 (8.55 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
i-klprice.mq5 (9.12 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_i-KlPrice é baseado no histograma i-KlPrice rompendo os níveis sobrecomprados e sobrevendidos. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se houve ruptura de um dos níveis.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador i-KlPrice.ex5 compilado para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar os Expert Advisors com corretoras que oferecem o spread diferente de zero e a opção para definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados nos testes em 2014 GBPJPY H1:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13736

Exp_i-BandsPrice Exp_i-BandsPrice

O Expert Advisor Exp_i-BandsPrice é baseado no histograma i-BandsPrice rompendo os níveis sobrecomprados e sobrevendidos.

i-BB-Width_HTF i-BB-Width_HTF

O indicador i-BB-Width com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

i-SpectrAnalysis_Momentum i-SpectrAnalysis_Momentum

Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador Momentum.

i-SpectrAnalysis_TriX i-SpectrAnalysis_TriX

Este indicador é um exemplo de suavização das timeseries pela filtragem dos harmônicos de ordem elevada do indicador TriX.