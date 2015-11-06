O Expert Advisor Exp_i-KlPrice é baseado no histograma i-KlPrice rompendo os níveis sobrecomprados e sobrevendidos. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se houve ruptura de um dos níveis.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador i-KlPrice.ex5 compilado para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar os Expert Advisors com corretoras que oferecem o spread diferente de zero e a opção para definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados nos testes em 2014 GBPJPY H1:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes