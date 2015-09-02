Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_Force_DiverSign é baseado em sinais do tipo semáforo gerados pelo indicador de sinal Force_DiverSign.
Um sinal de negociação é formado quando uma barra está fechando e se novos indicadores coloridos em forma de pontos aparecerem.
Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador Force_DiverSign.ex5 para executar a ordem. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar o Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negociação.
Parâmetros de entrada padrões do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico
Testando resultados para 2014 em USDJPY H1:
Fig.2. Testando resultados no gráfico
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13635
