ColorXdinMA_StDev - indicador para MetaTrader 5
Real Autor:
dimeon
O indicador ColorXdinMA mostrando a tendência adicional de força usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador ColorXdinMA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção de tendência em vigor.
input double dK1=1.5; // Coeficiente de filtro da lei quadrática 1 input double dK2=2.5; // Coeficiente de filtro de lei quadrática 2
Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então ocorre o aumento do tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis para indicação da força de tendência.
- fraco — sem pontos;
- médio — pequenos pontos coloridos;
- forte — grandes pontos coloridos.
O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador ColorXdinMA_StDev
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13527
