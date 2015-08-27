Real Autor:

dimeon

O indicador ColorXdinMA mostrando a tendência adicional de força usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador ColorXdinMA está entre os valores dos parâmetros DK1 e DK2, então um pequeno ponto colorido aparece na média móvel. A sua cor corresponde à direção de tendência em vigor.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o desvio padrão se torna mais elevado do que o valor do parâmetro de entrada DK2, então ocorre o aumento do tamanho do ponto. Assim, ficamos com 3 níveis para indicação da força de tendência.

fraco — sem pontos; médio — pequenos pontos coloridos; forte — grandes pontos coloridos.

O indicador utiliza as classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiar para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ColorXdinMA_StDev