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ColorXdinMA_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
dimeon
Индикатор ColorXdinMA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора ColorXdinMA находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- слабый — нет цветных точек;
- средний — маленькие цветные точки;
- сильный — большие цветные точки.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXdinMA_StDev
Эксперт Exp_ColorXXDPO построен на основе изменения направления движения осциллятора ColorXXDPO.Exp_ColorXdinMA
Эксперт Exp_ColorXdinMA построен на основе изменения направления движения скользящей средней ColorXdinMA.
Эксперт Exp_CoppockHist построен на основе изменения направления движения осциллятора CoppockHist.CorrectedAverage_HTF
Индикатор CorrectedAverage с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.