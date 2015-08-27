Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CorrectedAverage_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador CorrectedAverage com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (timeframe)
O indicador requer o arquivo CorrectedAverage.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador CorrectedAverage_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13534
