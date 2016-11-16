実際の著者： dimeon



標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つ ColorXdinMA 指標。

ColorXdinMA指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。ドットの色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標には3レベルが存在します。

弱 - 点なし 中 — 小さな色付きの点 強 — 大きな色付きの点

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（<terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。





図1 ColorXdinMA_StDev指標