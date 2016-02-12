Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DayBB - indicador para MetaTrader 4
- 855
DayBB é o indicador Bandas Bollinger, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.
Período: M1-D1. Na primeira execução, o indicador necessita de algum tempo para realizar os cálculos.
Recomendações:
- Use-o para tomadas de decisões durante a negociação no intraday.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13471
