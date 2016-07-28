CodeBaseKategorien
ColorSchaffTriXTrendCycle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

EarnForex.com

Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei TriX Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.

Abb.1. Der ColorSchaffTriXTrendCycle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13436

ColorSchaffMomentumTrendCycle ColorSchaffMomentumTrendCycle

Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei Momentum Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.

ColorSchaffRSITrendCycle ColorSchaffRSITrendCycle

Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei RSI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.

ColorSchaffMFITrendCycle ColorSchaffMFITrendCycle

Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei MFI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.

ColorSchaffRVITrendCycle ColorSchaffRVITrendCycle

Der Schaff Trend Cycle Indikator basierend auf dem Unterschied zwischen zwei RVI Oszillatoren mit verschiedenen Perioden.