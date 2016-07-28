und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorJVariation_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 648
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ColorJVariation Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die ColorJVariation.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorJVariation_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13364
Der ColorJFatlSpeed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_ColorJLaguerre
Der Exp_ColorJLaguerre Expert Advisor basiert auf der Änderung der Position des ColorJLaguerre Oszillators relativ zu den Überkauft- und Überverkauftlevels.
Der ColorLeManTrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorLinearRegSlope_V2_HTF
Der ColorLinearRegSlope_V2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.