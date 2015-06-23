Participe de nossa página de fãs
BinaryWave_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1585
O indicador BinaryWave com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
Este indicador requer que o arquivo do indicador BinaryWave.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador BinaryWave_HTF
O indicador Beginner_HTF_Signal mostra a direção da tendência ou sinal com base no indicador Beginner.BWImp-T01_StDev
O indicador BWImp-T01 mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
O indicador BullsBears com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.BinaryWave_StDev
O indicador BinaryWave mostrando tendência adicional de força, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.