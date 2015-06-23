CodeBaseSeções
BinaryWave_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1585
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O indicador BinaryWave com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

Este indicador requer que o arquivo do indicador BinaryWave.mq5 seja compilado. Colocar no seguinte caminho: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador BinaryWave_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12968

