A um dos benefícios da linguagem MQL5 é a possibilidade de utilizar os indicadores de múltiplas moedas e os Expert Advisors. Veja Manipulador de eventos tick Multicurrency OnTickMarketWatch na Base de Código em MQL5.



A utilização do conceito proposto no script não é conveniente. Por exemplo, no caso de muitos eventos, pode haver excesso na fila de eventos.



Aqui está a nota da Referência MQL5:



O terminal do Cliente adiciona eventos aparecendo na fila de eventos. Assim, os eventos são processados ​​um após o outro de acordo com a ordem em que foram recebidos. Há uma exceção para o evento NewTick. Se a fila já tem um evento como esse ou esse evento está sendo processado, o novo evento NewTick não é enfileirado. A fila de eventos é limitada em tamanho. Quando há sobrecarregamento da fila, os eventos antigos são removidos, sem ser processados, de modo a permitir a recepção de novos eventos. Portanto, recomenda-se escrever manipuladores de eventos eficientes, e não é recomendado o uso de loops infinitos (há uma exceção de scripts, que manipulam apenas o evento Iniciar).

Além disso, às vezes é necessário executar o recálculo dos valores do indicador somente quando a nova barra tenha aparecido. O outro caso é se você precisar desativar a negociação "on the fly" em algum símbolo do Expert Advisor multi-moedas, para alterar o período gráfico de algum símbolo ou qualquer outra coisa.

O "qualquer outra coisa" pode ser dados externos. O Painel de Controle MCM (Modo multi-moeda) se baseia nesta ideia.



A propósito, ele também pode ser usado em uma única negociação de moeda.

O "Painel de Controle MCM" (versão competição) apresenta as seguinte características:

Ele tem um número mínimo de funções, necessário para utilizar o modo de várias moedas em Expert Advisors e Indicadores:



Adicione/Remova símbolos para analisar e negociar.

Ele permite rastrear os eventos "novo tick" e "nova barra" para qualquer símbolo e período.

Todas as configurações podem ser mudadas "on the fly" sem reiniciar o Expert Advisor ou o indicador.

O Painel pode ser utilizado com nossos Expert Advisors e indicadores.

Também podem ser incluídos em seu código, ele será carregado com eles.

Ele é transparente. Você não precisa adicionar o código do Painel de Controle MCM a seus Expert Advisors ou Indicadores.



Usando o "Painel de Controle MCM", você pode adicionar suas próprias características. Veja abaixo para mais detalhes.



O save / restore das configurações do Painel de Contole não é compatível com esta versão.

O lançamento do "Painel de controle MCM" pode ser feito de várias maneiras:

Anexe o "painel MCM iControl" no gráfico.

Inicie o script "scControl painel MCM". O script carrega o indicador "iControl painel MCM".

Carregue o Painel do seu Expert Advisor ou Indicator. Consulte o "Painel MCM Excontrol" para detalhes.

No terceiro caso, o Painel será carregado com o nosso Expert Advisor ou Indicador e anexado ao gráfico.



O seu Expert Advisor deve ter o manipulador de eventos OnChartEvent() para prosseguir os eventos do painel de controle MCM.



Interface

A interface de usuário é simples, ele é implementado como um menu. O tamanho e as cores do menu pode ser configurado por meio de parâmetros de entrada.



Parece como se segue:





Design



O painel é usado para configurar os eventos para os Expert Advisors multi-moedas e Indicadores.

O tamanho e a posição do painel depende do tamanho do gráfico e da fonte (definida nos parâmetros de entrada). Para liberar espaço da área de trabalho, o Painel pode ser minimizado.







O tamanho do painel pode ser alterado, mudando o tamanho da fonte nos parâmetros de entrada (tamanho da fonte = 10 por padrão):





Você pode definir qualquer cor que você desejar.



Por exemplo, o esquema rosa:





O esquema EMO:







Fácil de usar

O menu é intuitivo, é fácil de usar.

O botão "Painel de Controle MCM" contém recursos adicionais (não incluídos nesta versão):





Usando o botão "Chart" você pode facilmnte mudar o símbolo atual e o seu tempo gráfico, basta escolher o que:





Os "Events" permite ativar / desativar eventos "on the fly" (sem reinício do Expert Advisor ou indicador) por algum símbolo e especificar o evento necessário. Estes eventos podem ser processados ​​dentro da função OnChartEvent() do Expert Advisor ou indicador. O menu de símbolos contém apenas símbolos selecionados a partir do "Market Watch". Você pode combinar todos os eventos, todos eles serão processados.

Por exemplo, não é necessário se preocupar com o aparecimento de um novo tick / barra para os símbolos nos tempos gráficos, o painel enviará os eventos:





Aqui está o "Help":





Know How e sua Implementação

Minha solução foi publicada em Manipulador de eventos tick Multicurrency OnTickMarketWatch, mas esta Painel tem algumas características adicionais:



O "Painel de controle MCM", fornece a interface não implementada diretamente no terminal do cliente. Ele permite que você use o modo de múltiplas moedas através do manipulador de eventos OnChartEvent(). Ele permite que você use o modo de múltiplas moedas através do manipulador de eventos OnChartEvent().

Para gerar os eventos do manipulador de eventos OnChartEvent() o Painel de Controle MCM usa seus próprios "agentes" (indicadores lançados pelo Painel de Controle MCM em algum símbolo), fornecendo o evento para a negociação de várias moedas.



O painel pode ser incluído em Expert Advisors ou Indicadores.

O painel de controle MCM proporciona novas possibilidades desenvolvedores em MQL5.

O Painel IMHO é um exemplo de uma nova estrutura de Expert Advisors e Indicadores. Vou dar alguns exemplos mais tarde.

Informações sobre eventos e alertas

O painel tem uma barra de status para mostrar os eventos.



Instalação do Painel de Controle MCM

Descompacte o arquivo mcm_control_panel.zip na pasta do terminal cliente. Após isso, os seguintes arquivos aparecerão:

/mql5/experts/exControl panel MCM.mq5 - exemplo do Expert Adivor;

/mql5/scripts/scControl panel MCM.mq5 - exemplo do Script;

/mql5/indicators/iControl panel MCM.mq5 - indicador, o principal mecânismo do "Painel de Controle MCM";

/mql5/indicators/Spy Control panel MCM.mq5 - indicador, o agente do "painel de controle MCM"



/mql5/include/Control panel MCM.mqh - um conjunto de classes e funções do "Painel de Controle MCM".

EM seguida, compile os indicadores, Script e o Expert Advisor.

Iniciando o Painel de Controle MCM

Para iniciar o Painel de Controle MCM anexe o indicador MCM.mq5 para qualquer gráfico.

O painel pode ser iniciado a partir do Expert Advisor, basta anexar o Expert Advisor "painel MCM Excontrol" ao gráfico:





Como exemplo de várias moedas, eu escrevi o Expert Advisor MultiTrend. O indicador traça a tendência de USD, com base na análise de 4 pares de moedas:



Aqui está o código:

#define VERSION "1.00 Build 2 (09 Dec 2010)" #property copyright "Copyright 2010, Lizar" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/Lizar" #property version VERSION #property description "Este Expert Advisor usa o Painel de Controle do MCM" input color bg_color= Gray ; input color font_color= Gainsboro ; input color select_color= Yellow ; input int font_size= 10 ; #include <Control panel MCM.mqh> int OnInit () { InitControlPanelMCM(bg_color,font_color,select_color,font_size); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { DeinitControlPanelMCM(); } void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { Print ( TimeToString ( TimeCurrent (),TIME_SECONDS), " -> id=" , id- CHARTEVENT_CUSTOM , ": " ,sparam, " " ,EventDescription(lparam), " price=" ,dparam); } }

Parâmetros do OnChartEvent().

O Painel de Controle gera eventos personalizados Estes eventos podem ser processados ​​em Expert Advisor ou Indicador usando o manipulador de eventos OnChartEvent().



Os parâmetros de entrada:

id - id do evento:

se id-CHARTEVENT_CUSTOM !=0 - ele é igual ao índice do símbolo na janela "Market Watch";

se id-CHARTEVENT_CUSTOM !=0 - ele é igual ao índice do símbolo na janela "Market Watch"; lparam; - flag do evento. Veja a enumeração ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL no Painel de Controle MCM.mqh.

dparam - preço tick ou preço da nova barra em algum período de tempo de abertura.

sparam - nome do símbolo

Lista de eventos, apoiado no painel de controle MCM

Usando o parâmetro lparam, o Painel de Controle pode enviar até 64 eventos personalizados diferentes no símbolo. Nesta versão os seguintes eventos suportados:

"Inicialização" do evento (Inicialização);

"Novo tick" de evento (tick);

"Nova barra" do evento no gráfico M1 (M1);

"Nova barra" do evento no gráfico M2 (M2);

"Nova barra" do evento no gráfico M3 (M3);

"Nova barra" do evento no gráfico M4 (M4);

"Nova barra" do evento no gráfico M5 (M5);

"Nova barra" do evento no gráfico M6 (M6);

"Nova barra" do evento no gráfico M10 (M10);

"Nova barra" do evento no gráfico M12 (M12);

"Nova barra" do evento no gráfico M15 (M15);

"Nova barra" do evento no gráfico M20 (M20);

"Nova barra" do evento no gráfico M30 (M30);

"Nova barra" do evento no gráfico H1 (H1);

"Nova barra" do evento no gráfico H2 (H2);

"Nova barra" do evento no gráfico H3 (H3);

"Nova barra" do evento no gráfico H4 (H4);

"Nova barra" do evento no gráfico H6 (H6);

"Nova barra" do evento no gráfico H8 (H8);

"Nova barra" do evento no gráfico H12 (H12);

"Nova barra" do evento no gráfico D1 (D1);

"Nova barra" do evento no gráfico W1 (W1);

"Nova barra" do evento no gráfico MN1 (MN1);

A descrição do evento, retornado por EventDescription() é apresentado entre parênteses (Inicialização, tick, Mxx etc). A função EventDescription pode ser encontrado no Painel de controle MCM.mqh (seguindo a enumeração ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL).

O evento de "inicialização" gerado quando prev_calculated = 0 pode ser usado para preparar os dados, por exemplo, é possível recalcular os valores do indicador.





Definindo Eventos

Para definir os eventos necessários, clique no botão "Event", selecione o símbolo e o tipo de evento. Os eventos selecionados são mostrados na cor amarela (ou selecionada a cor nos parâmetros de entrada do indicador). Você pode escolher um ou mais eventos, todos eles estarão sendo processados ​​pelo nosso Expert Advisor multi-moedas. Para aplicar as alterações, clique no botão "Ativar / Desativar eventos".



O mesmo processo pode ser feito por todos os símbolos necessários.





Aqui está um log da guia "Experts":



