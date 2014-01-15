CodeBaseSeções
Histórico de negociações - script para MetaTrader 5

Iurii Tokman | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2957
Avaliação:
(36)
Publicado:
Atualizado:
Este script permite que você coloque o histórico de negociações no gráfico utilizando os objetos gráficos.

Negociações no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/243

