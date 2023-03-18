- 자본
- 축소
트레이드:
993
이익 거래:
752 (75.73%)
손실 거래:
241 (24.27%)
최고의 거래:
231.77 USD
최악의 거래:
-271.36 USD
총 수익:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
총 손실:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
연속 최대 이익:
19 (22.69 USD)
연속 최대 이익:
659.80 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
97.86%
최대 입금량:
19.38%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.15
롱(주식매수):
505 (50.86%)
숏(주식차입매도):
488 (49.14%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
1.80 USD
평균 이익:
4.33 USD
평균 손실:
-6.12 USD
연속 최대 손실:
5 (-107.36 USD)
연속 최대 손실:
-430.31 USD (2)
월별 성장률:
2.90%
연간 예측:
35.15%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
75.83 USD
최대한의:
430.31 USD (17.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.18% (430.31 USD)
자본금별:
55.45% (538.01 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|955
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDmicro
|1.3K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDmicro
|21K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +231.77 USD
최악의 거래: -271 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +22.69 USD
연속 최대 손실: -107.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
271%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
151
95%
993
75%
98%
2.21
1.80
USD
USD
55%
1:500