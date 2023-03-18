시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / NS lazyPRO v1 13272939
Wijanarko Putro Santoso

NS lazyPRO v1 13272939

Wijanarko Putro Santoso
0 리뷰
안정성
151
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 271%
XMGlobal-Real 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
993
이익 거래:
752 (75.73%)
손실 거래:
241 (24.27%)
최고의 거래:
231.77 USD
최악의 거래:
-271.36 USD
총 수익:
3 259.37 USD (7 235 667 pips)
총 손실:
-1 474.42 USD (534 985 pips)
연속 최대 이익:
19 (22.69 USD)
연속 최대 이익:
659.80 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
97.86%
최대 입금량:
19.38%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.15
롱(주식매수):
505 (50.86%)
숏(주식차입매도):
488 (49.14%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
1.80 USD
평균 이익:
4.33 USD
평균 손실:
-6.12 USD
연속 최대 손실:
5 (-107.36 USD)
연속 최대 손실:
-430.31 USD (2)
월별 성장률:
2.90%
연간 예측:
35.15%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
75.83 USD
최대한의:
430.31 USD (17.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.18% (430.31 USD)
자본금별:
55.45% (538.01 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSDmicro 955
BTCUSD 27
GOLDmicro 9
CHFJPYmicro 1
CADJPYmicro 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSDmicro 1.3K
BTCUSD 509
GOLDmicro -15
CHFJPYmicro 4
CADJPYmicro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSDmicro 21K
BTCUSD 6.7M
GOLDmicro -395
CHFJPYmicro 485
CADJPYmicro -64
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +231.77 USD
최악의 거래: -271 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +22.69 USD
연속 최대 손실: -107.36 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

리뷰 없음
2026.01.09 13:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 14:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 18:59
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.28 17:06
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 14:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 15:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 06:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
