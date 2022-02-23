- 자본
- 축소
트레이드:
1 770
이익 거래:
1 295 (73.16%)
손실 거래:
475 (26.84%)
최고의 거래:
518.00 USD
최악의 거래:
-302.20 USD
총 수익:
7 177.90 USD (200 897 pips)
총 손실:
-3 804.64 USD (197 221 pips)
연속 최대 이익:
20 (11.07 USD)
연속 최대 이익:
888.47 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
58.63%
최대 입금량:
17.92%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.89
롱(주식매수):
808 (45.65%)
숏(주식차입매도):
962 (54.35%)
수익 요인:
1.89
기대수익:
1.91 USD
평균 이익:
5.54 USD
평균 손실:
-8.01 USD
연속 최대 손실:
9 (-511.93 USD)
연속 최대 손실:
-867.16 USD (5)
월별 성장률:
1.13%
연간 예측:
13.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
451.18 USD
최대한의:
867.16 USD (8.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.03% (238.38 USD)
자본금별:
34.77% (795.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDmicro
|1441
|AUDUSDmicro
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDmicro
|3K
|AUDUSDmicro
|334
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDmicro
|5K
|AUDUSDmicro
|-1.3K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +518.00 USD
최악의 거래: -302 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +11.07 USD
연속 최대 손실: -511.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
