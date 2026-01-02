- 자본
- 축소
트레이드:
235
이익 거래:
162 (68.93%)
손실 거래:
73 (31.06%)
최고의 거래:
11 504.00 USD
최악의 거래:
-1 814.00 USD
총 수익:
50 647.45 USD (46 583 pips)
총 손실:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 111.30 USD)
연속 최대 이익:
12 952.00 USD (2)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
90.05%
최대 입금량:
0.10%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
5.08
롱(주식매수):
120 (51.06%)
숏(주식차입매도):
115 (48.94%)
수익 요인:
2.77
기대수익:
137.75 USD
평균 이익:
312.64 USD
평균 손실:
-250.37 USD
연속 최대 손실:
5 (-6 369.75 USD)
연속 최대 손실:
-6 369.75 USD (5)
월별 성장률:
1.09%
연간 예측:
13.18%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 369.75 USD (20.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.39% (6 369.75 USD)
자본금별:
0.13% (141.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|235
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD
|15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 504.00 USD
최악의 거래: -1 814 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +1 111.30 USD
연속 최대 손실: -6 369.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
59%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
126
99%
235
68%
90%
2.77
137.75
USD
USD
11%
1:200