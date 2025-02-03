리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 11 ICMarkets-Live18 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.00 × 1 FxPro.com-Real02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 80 MEXIntGroup-Real 0.33 × 6 FusionMarkets-Demo 0.73 × 41 RoboForex-ProCent 2.90 × 30 Pepperstone-Edge02 3.00 × 4 ForexTimeFXTM-ECN 14.00 × 2 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오