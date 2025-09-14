통화 / MA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MA: Mastercard Incorporated
583.88 USD 2.30 (0.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MA 환율이 오늘 -0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 581.51이고 고가는 588.87이었습니다.
Mastercard Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MA News
- 코그니전트 테크놀로지 솔루션, 52주 신저가 기록
- Tariffs, Tinsel & Tight Budgets: Mastercard's Holiday Spend Forecast
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- 마스터카드: 미국 연말 쇼핑 매출, 관세와 변화하는 트렌드 속에서 3.6% 상승 전망
- Mastercard: U.S. holiday sales to rise 3.6% amid tariffs, shifting trends
- 비자 vs 마스터카드: 2026년을 향한 더 나은 포지셔닝은? 제프리스의 분석
- Visa or Mastercard: Which sets up better for 2026? Jefferies weighs in
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- MasterCard (MA) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- MasterCard (MA) Gains As Market Dips: What You Should Know
- My Magnificent Seven Of Dividend Growth (2022–2025)
- Ex-BoE deputy governor warns Trump could flick financial payments ’kill switch’
- 마스터카드, 주당 76센트 분기 배당 선언
- Mastercard declares quarterly dividend of 76 cents per share
- American Express Expands Premium Travel With New Digital Features
- Mastercard Up 10.7% YTD, Valuation Stretched: How to Play the Stock?
- Cognizant, Ambit Capital, 성장 전망 개선에 매수 등급으로 상향
- Ambit Capital upgrades Cognizant stock rating to Buy on improving growth
- SEZL Soars 128% in 6 Months: Is Buying Still an Option for Investors?
- Wall Street Analysts Think MasterCard (MA) Is a Good Investment: Is It?
- 금융 회사들은 AI를 어떻게 활용하고 있을까?
- How are financial companies using AI?
일일 변동 비율
581.51 588.87
년간 변동
465.59 601.77
- 이전 종가
- 586.18
- 시가
- 588.70
- Bid
- 583.88
- Ask
- 584.18
- 저가
- 581.51
- 고가
- 588.87
- 볼륨
- 3.334 K
- 일일 변동
- -0.39%
- 월 변동
- -1.95%
- 6개월 변동
- 7.03%
- 년간 변동율
- 17.51%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K