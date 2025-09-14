Dövizler / MA
MA: Mastercard Incorporated
583.88 USD 2.30 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MA fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 581.51 ve Yüksek fiyatı olarak 588.87 aralığında işlem gördü.
Mastercard Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MA haberleri
Günlük aralık
581.51 588.87
Yıllık aralık
465.59 601.77
- Önceki kapanış
- 586.18
- Açılış
- 588.70
- Satış
- 583.88
- Alış
- 584.18
- Düşük
- 581.51
- Yüksek
- 588.87
- Hacim
- 3.334 K
- Günlük değişim
- -0.39%
- Aylık değişim
- -1.95%
- 6 aylık değişim
- 7.03%
- Yıllık değişim
- 17.51%
21 Eylül, Pazar