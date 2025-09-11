Währungen / MA
MA: Mastercard Incorporated
586.18 USD 12.07 (2.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MA hat sich für heute um -2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 585.88 bis zu einem Hoch von 601.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mastercard Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
585.88 601.61
Jahresspanne
465.59 601.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 598.25
- Eröffnung
- 597.64
- Bid
- 586.18
- Ask
- 586.48
- Tief
- 585.88
- Hoch
- 601.61
- Volumen
- 4.603 K
- Tagesänderung
- -2.02%
- Monatsänderung
- -1.57%
- 6-Monatsänderung
- 7.45%
- Jahresänderung
- 17.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K