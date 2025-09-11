KurseKategorien
MA: Mastercard Incorporated

586.18 USD 12.07 (2.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MA hat sich für heute um -2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 585.88 bis zu einem Hoch von 601.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mastercard Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
585.88 601.61
Jahresspanne
465.59 601.77
Vorheriger Schlusskurs
598.25
Eröffnung
597.64
Bid
586.18
Ask
586.48
Tief
585.88
Hoch
601.61
Volumen
4.603 K
Tagesänderung
-2.02%
Monatsänderung
-1.57%
6-Monatsänderung
7.45%
Jahresänderung
17.97%
