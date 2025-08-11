통화 / DBX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DBX: Dropbox Inc - Class A
30.61 USD 0.18 (0.58%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DBX 환율이 오늘 -0.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.27이고 고가는 30.95이었습니다.
Dropbox Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBX News
- Here's Why Dropbox (DBX) is a Strong Momentum Stock
- UBS, AI 도입 부진과 핵심 사업 성장 둔화로 Box와 Dropbox 등급 하향
- UBS downgrades Box and Dropbox on weak AI uptake amid slowing core growth
- Here's Why Dropbox (DBX) is a Strong Growth Stock
- 드롭박스, UBS, AI 제품 우려에 ’매도’ 등급으로 하향
- Dropbox stock rating downgraded to Sell by UBS on AI product concerns
- Here's Why Dropbox (DBX) Fell More Than Broader Market
- Dropbox Just Scored $700M More from Blackstone--Here's What It's Really Planning
- Dropbox secures $700 million in additional credit, announces $1.5b buyback
- Is Dropbox (DBX) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Dropbox, Crexendo Remain Our Top Picks in Internet Services
- Why Dropbox (DBX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Dropbox Stock: Business Is Still Declining (NASDAQ:DBX)
- Dropbox (DBX) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Dropbox Continues To Beat EPS Estimates, But Balance Sheet Is Messy (NASDAQ:DBX)
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- Teneo AI Q2 2025 slides: 60% SaaS ARR growth amid conversational AI market expansion
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Jefferies raises Dropbox stock price target to $30 on strong margins
일일 변동 비율
30.27 30.95
년간 변동
24.42 33.34
- 이전 종가
- 30.79
- 시가
- 30.77
- Bid
- 30.61
- Ask
- 30.91
- 저가
- 30.27
- 고가
- 30.95
- 볼륨
- 9.503 K
- 일일 변동
- -0.58%
- 월 변동
- 6.88%
- 6개월 변동
- 15.68%
- 년간 변동율
- 20.28%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K