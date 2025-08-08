Moedas / DBX
DBX: Dropbox Inc - Class A
31.26 USD 0.42 (1.33%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DBX para hoje mudou para -1.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.07 e o mais alto foi 31.57.
Veja a dinâmica do par de moedas Dropbox Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBX Notícias
- UBS rebaixa ações da Dropbox para Venda devido a preocupações com produto de IA
- Dropbox stock rating downgraded to Sell by UBS on AI product concerns
- Here's Why Dropbox (DBX) Fell More Than Broader Market
- Dropbox Just Scored $700M More from Blackstone--Here's What It's Really Planning
- Dropbox secures $700 million in additional credit, announces $1.5b buyback
- Is Dropbox (DBX) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Dropbox, Crexendo Remain Our Top Picks in Internet Services
- Why Dropbox (DBX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Dropbox Stock: Business Is Still Declining (NASDAQ:DBX)
- Dropbox (DBX) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Dropbox Continues To Beat EPS Estimates, But Balance Sheet Is Messy (NASDAQ:DBX)
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- Teneo AI Q2 2025 slides: 60% SaaS ARR growth amid conversational AI market expansion
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Jefferies raises Dropbox stock price target to $30 on strong margins
- DBX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Rise
- Earnings call transcript: Dropbox beats Q2 2025 forecasts, shares dip
- UBS lowers Dropbox stock price target to $29 on growth concerns
- Goldman Sachs raises Dropbox stock price target to $23 on earnings beat
Faixa diária
31.07 31.57
Faixa anual
24.42 33.34
- Fechamento anterior
- 31.68
- Open
- 31.21
- Bid
- 31.26
- Ask
- 31.56
- Low
- 31.07
- High
- 31.57
- Volume
- 882
- Mudança diária
- -1.33%
- Mudança mensal
- 9.15%
- Mudança de 6 meses
- 18.14%
- Mudança anual
- 22.83%
