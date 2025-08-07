Валюты / DBX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBX: Dropbox Inc - Class A
32.17 USD 0.30 (0.94%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBX за сегодня изменился на 0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.63, а максимальная — 32.24.
Следите за динамикой Dropbox Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DBX
- Dropbox Just Scored $700M More from Blackstone--Here's What It's Really Planning
- Dropbox secures $700 million in additional credit, announces $1.5b buyback
- Is Dropbox (DBX) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Dropbox, Crexendo Remain Our Top Picks in Internet Services
- Why Dropbox (DBX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Dropbox Stock: Business Is Still Declining (NASDAQ:DBX)
- Dropbox (DBX) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Dropbox Continues To Beat EPS Estimates, But Balance Sheet Is Messy (NASDAQ:DBX)
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- Teneo AI Q2 2025 slides: 60% SaaS ARR growth amid conversational AI market expansion
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Jefferies raises Dropbox stock price target to $30 on strong margins
- DBX Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Fall Y/Y, Shares Rise
- Earnings call transcript: Dropbox beats Q2 2025 forecasts, shares dip
- UBS lowers Dropbox stock price target to $29 on growth concerns
- Goldman Sachs raises Dropbox stock price target to $23 on earnings beat
- Dropbox (DBX) Q2 EPS Jumps 18%
- Dropbox (DBX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Dropbox beats Q2 expectations with strong margins despite revenue dip
Дневной диапазон
31.63 32.24
Годовой диапазон
24.42 33.34
- Предыдущее закрытие
- 31.87
- Open
- 31.87
- Bid
- 32.17
- Ask
- 32.47
- Low
- 31.63
- High
- 32.24
- Объем
- 7.385 K
- Дневное изменение
- 0.94%
- Месячное изменение
- 12.33%
- 6-месячное изменение
- 21.58%
- Годовое изменение
- 26.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.