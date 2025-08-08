Währungen / DBX
DBX: Dropbox Inc - Class A
30.79 USD 0.89 (2.81%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DBX hat sich für heute um -2.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.65 bis zu einem Hoch von 31.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dropbox Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.65 31.57
Jahresspanne
24.42 33.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.68
- Eröffnung
- 31.21
- Bid
- 30.79
- Ask
- 31.09
- Tief
- 30.65
- Hoch
- 31.57
- Volumen
- 12.306 K
- Tagesänderung
- -2.81%
- Monatsänderung
- 7.51%
- 6-Monatsänderung
- 16.36%
- Jahresänderung
- 20.98%
