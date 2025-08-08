KurseKategorien
Währungen / DBX
Zurück zum Aktien

DBX: Dropbox Inc - Class A

30.79 USD 0.89 (2.81%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBX hat sich für heute um -2.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.65 bis zu einem Hoch von 31.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dropbox Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DBX News

Tagesspanne
30.65 31.57
Jahresspanne
24.42 33.34
Vorheriger Schlusskurs
31.68
Eröffnung
31.21
Bid
30.79
Ask
31.09
Tief
30.65
Hoch
31.57
Volumen
12.306 K
Tagesänderung
-2.81%
Monatsänderung
7.51%
6-Monatsänderung
16.36%
Jahresänderung
20.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K