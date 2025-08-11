CotationsSections
Devises / DBX
DBX: Dropbox Inc - Class A

30.61 USD 0.18 (0.58%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DBX a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.27 et à un maximum de 30.95.

Suivez la dynamique Dropbox Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
30.27 30.95
Range Annuel
24.42 33.34
Clôture Précédente
30.79
Ouverture
30.77
Bid
30.61
Ask
30.91
Plus Bas
30.27
Plus Haut
30.95
Volume
9.503 K
Changement quotidien
-0.58%
Changement Mensuel
6.88%
Changement à 6 Mois
15.68%
Changement Annuel
20.28%
