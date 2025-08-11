Devises / DBX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DBX: Dropbox Inc - Class A
30.61 USD 0.18 (0.58%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DBX a changé de -0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.27 et à un maximum de 30.95.
Suivez la dynamique Dropbox Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBX Nouvelles
- Here's Why Dropbox (DBX) is a Strong Momentum Stock
- UBS dégrade Box et Dropbox en raison d’une faible adoption de l’IA face au ralentissement de leur croissance
- UBS downgrades Box and Dropbox on weak AI uptake amid slowing core growth
- Here's Why Dropbox (DBX) is a Strong Growth Stock
- L’action Dropbox dégradée à "Vendre" par UBS en raison de préoccupations sur ses produits IA
- Dropbox stock rating downgraded to Sell by UBS on AI product concerns
- Here's Why Dropbox (DBX) Fell More Than Broader Market
- Dropbox Just Scored $700M More from Blackstone--Here's What It's Really Planning
- Dropbox secures $700 million in additional credit, announces $1.5b buyback
- Is Dropbox (DBX) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Dropbox, Crexendo Remain Our Top Picks in Internet Services
- Why Dropbox (DBX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why Dropbox (DBX) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Dropbox Stock: Business Is Still Declining (NASDAQ:DBX)
- Dropbox (DBX) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- Dropbox Continues To Beat EPS Estimates, But Balance Sheet Is Messy (NASDAQ:DBX)
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- Teneo AI Q2 2025 slides: 60% SaaS ARR growth amid conversational AI market expansion
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Jefferies raises Dropbox stock price target to $30 on strong margins
Range quotidien
30.27 30.95
Range Annuel
24.42 33.34
- Clôture Précédente
- 30.79
- Ouverture
- 30.77
- Bid
- 30.61
- Ask
- 30.91
- Plus Bas
- 30.27
- Plus Haut
- 30.95
- Volume
- 9.503 K
- Changement quotidien
- -0.58%
- Changement Mensuel
- 6.88%
- Changement à 6 Mois
- 15.68%
- Changement Annuel
- 20.28%
20 septembre, samedi