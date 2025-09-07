통화 / CPNG
CPNG: Coupang Inc Class A
32.88 USD 0.53 (1.59%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CPNG 환율이 오늘 -1.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 32.74이고 고가는 33.58이었습니다.
Coupang Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CPNG News
- SoftBank (SFTBY) Cuts Jobs for U.S. AI Push as Venture with OpenAI Stalls - TipRanks.com
- 배민·쿠팡이츠, ’가격 조작 권유’ 혐의로 공정위 신고
- SoftBank Vision Fund to lay off 20% of employees in shift to bold AI bets, source and memo say
- 쿠팡 주식, 52주 최고가인 $33.77 기록
- Coupang stock reaches 52-week high at $33.77
- 4 Stocks to Buy on a Pullback
- Not Nearly Enough Investors Are Talking About Coupang Stock
- 코스피 상승에 30대 그룹 시총 올들어 600조 급증 ’2099조 돌파’
- 쿠팡, 추석맞이 최대 60% 할인 및 선물세트 사전예약 돌입
- Coupang: The Real Growth Potential Could Be In Front (NYSE:CPNG)
- Is It Worth Investing in Coupang (CPNG) Based on Wall Street's Bullish Views?
- The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
- Why Coupang, Inc. (CPNG) Outpaced the Stock Market Today
- This Under-the-Radar Technology Stock Is Now a Home-Run AI Investment
- Coupang (CPNG) Scores Big Win as U.S. Judge Dismisses Lawsuit over IPO Fraud Claims - TipRanks.com
- Coupang lawsuit dismissed by U.S. judge over IPO fraud claims
- Coupang wins dismissal of US shareholder lawsuit over IPO
- Here is What to Know Beyond Why Coupang, Inc. (CPNG) is a Trending Stock
- Is Coupang Stock a Can't-Miss Opportunity Below $30?
- Coupang (CPNG) Hits Fresh High After Scoring Washington Capitals Deal
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Coupang stock hits 52-week high at 31.65 USD
- 2 Stocks That Could Be Easy Wealth Builders
일일 변동 비율
32.74 33.58
년간 변동
19.02 34.07
- 이전 종가
- 33.41
- 시가
- 33.48
- Bid
- 32.88
- Ask
- 33.18
- 저가
- 32.74
- 고가
- 33.58
- 볼륨
- 32.491 K
- 일일 변동
- -1.59%
- 월 변동
- 16.39%
- 6개월 변동
- 50.76%
- 년간 변동율
- 33.88%
