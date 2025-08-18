货币 / CPNG
CPNG: Coupang Inc Class A
33.33 USD 0.18 (0.54%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CPNG汇率已更改-0.54%。当日，交易品种以低点33.08和高点33.71进行交易。
关注Coupang Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPNG新闻
- Not Nearly Enough Investors Are Talking About Coupang Stock
- Coupang: The Real Growth Potential Could Be In Front (NYSE:CPNG)
- Is It Worth Investing in Coupang (CPNG) Based on Wall Street's Bullish Views?
- The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
- Why Coupang, Inc. (CPNG) Outpaced the Stock Market Today
- This Under-the-Radar Technology Stock Is Now a Home-Run AI Investment
- Coupang (CPNG) Scores Big Win as U.S. Judge Dismisses Lawsuit over IPO Fraud Claims - TipRanks.com
- Coupang lawsuit dismissed by U.S. judge over IPO fraud claims
- Coupang wins dismissal of US shareholder lawsuit over IPO
- Here is What to Know Beyond Why Coupang, Inc. (CPNG) is a Trending Stock
- Is Coupang Stock a Can't-Miss Opportunity Below $30?
- Coupang (CPNG) Hits Fresh High After Scoring Washington Capitals Deal
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Coupang stock hits 52-week high at 31.65 USD
- 2 Stocks That Could Be Easy Wealth Builders
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Is Trending Stock Coupang, Inc. (CPNG) a Buy Now?
- Should You Forget Palantir and Buy These 2 Millionaire-Maker Stocks Instead?
- Is Coupang (CPNG) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Coupang stock price target raised to $35 from $32 at Morgan Stanley
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Legendary Investor Stanley Druckenmiller Made Huge AI And Chipmaker Bets In Q2 — Here's What He Knows That You Don't - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
日范围
33.08 33.71
年范围
19.02 33.71
- 前一天收盘价
- 33.51
- 开盘价
- 33.54
- 卖价
- 33.33
- 买价
- 33.63
- 最低价
- 33.08
- 最高价
- 33.71
- 交易量
- 18.191 K
- 日变化
- -0.54%
- 月变化
- 17.98%
- 6个月变化
- 52.82%
- 年变化
- 35.71%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值