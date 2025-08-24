通貨 / CPNG
CPNG: Coupang Inc Class A
33.41 USD 0.13 (0.39%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CPNGの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり33.41の安値と34.07の高値で取引されました。
Coupang Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
33.41 34.07
1年のレンジ
19.02 34.07
- 以前の終値
- 33.54
- 始値
- 33.68
- 買値
- 33.41
- 買値
- 33.71
- 安値
- 33.41
- 高値
- 34.07
- 出来高
- 16.456 K
- 1日の変化
- -0.39%
- 1ヶ月の変化
- 18.27%
- 6ヶ月の変化
- 53.19%
- 1年の変化
- 36.03%
