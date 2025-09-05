KurseKategorien
Währungen / CPNG
CPNG: Coupang Inc Class A

33.41 USD 0.13 (0.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CPNG hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.41 bis zu einem Hoch von 34.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coupang Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
33.41 34.07
Jahresspanne
19.02 34.07
Vorheriger Schlusskurs
33.54
Eröffnung
33.68
Bid
33.41
Ask
33.71
Tief
33.41
Hoch
34.07
Volumen
16.456 K
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
18.27%
6-Monatsänderung
53.19%
Jahresänderung
36.03%
