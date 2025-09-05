Währungen / CPNG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CPNG: Coupang Inc Class A
33.41 USD 0.13 (0.39%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CPNG hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.41 bis zu einem Hoch von 34.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coupang Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CPNG News
- SoftBank Vision Fund to lay off 20% of employees in shift to bold AI bets, source and memo say
- Coupang-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 33,77 US-Dollar
- Coupang stock reaches 52-week high at $33.77
- 4 Stocks to Buy on a Pullback
- Not Nearly Enough Investors Are Talking About Coupang Stock
- Coupang-Direktor verkauft Aktien im Wert von 686.767 $ nahe 52-Wochen-Hoch
- Coupang-Justiziar Rogers verkauft Aktien im Wert von 2,07 Mio. US-Dollar
- Coupang: The Real Growth Potential Could Be In Front (NYSE:CPNG)
- Is It Worth Investing in Coupang (CPNG) Based on Wall Street's Bullish Views?
- The Best Stocks to Invest $1,000 in Right Now
- Why Coupang, Inc. (CPNG) Outpaced the Stock Market Today
- This Under-the-Radar Technology Stock Is Now a Home-Run AI Investment
- Coupang (CPNG) Scores Big Win as U.S. Judge Dismisses Lawsuit over IPO Fraud Claims - TipRanks.com
- US-Gericht weist Klage gegen Coupang wegen Betrugsvorwürfen bei Börsengang ab
- Coupang lawsuit dismissed by U.S. judge over IPO fraud claims
- Coupang wins dismissal of US shareholder lawsuit over IPO
- Here is What to Know Beyond Why Coupang, Inc. (CPNG) is a Trending Stock
- Is Coupang Stock a Can't-Miss Opportunity Below $30?
- Coupang (CPNG) Hits Fresh High After Scoring Washington Capitals Deal
- Coupang Stock Sees Relative Strength Rating Jump To 86
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Coupang stock hits 52-week high at 31.65 USD
- 2 Stocks That Could Be Easy Wealth Builders
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
Tagesspanne
33.41 34.07
Jahresspanne
19.02 34.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.54
- Eröffnung
- 33.68
- Bid
- 33.41
- Ask
- 33.71
- Tief
- 33.41
- Hoch
- 34.07
- Volumen
- 16.456 K
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- 18.27%
- 6-Monatsänderung
- 53.19%
- Jahresänderung
- 36.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K