CPNG: Coupang Inc Class A
33.33 USD 0.18 (0.54%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CPNG за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.08, а максимальная — 33.71.
Следите за динамикой Coupang Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.08 33.71
Годовой диапазон
19.02 33.71
- Предыдущее закрытие
- 33.51
- Open
- 33.54
- Bid
- 33.33
- Ask
- 33.63
- Low
- 33.08
- High
- 33.71
- Объем
- 18.191 K
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 17.98%
- 6-месячное изменение
- 52.82%
- Годовое изменение
- 35.71%
