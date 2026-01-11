SmartGOLDEA

이것은 MetaTrader 4용으로 제작된 다기능 골드(XAUUSD) 트레이딩 전문가 어드바이저(EA)입니다. 장기적인 수동적 수익 창출을 위해 **3,000 USD**의 투자 자본을 권장합니다.





**주요 기능:**





1. **핵심 트레이딩 기능:**

* **그리드 트레이딩 시스템**

* 최대 10개 그리드 레벨

* 각 레벨 목표 달성 시 자동 청산 및 재주문





2. **리스크 관리 기능:**

* **보호 메커니즘**

* **노트레이드 존(No Trade Zone):**

* 지난 7일간의 최고가 계산

* 최고가로부터 1000핍(사용자 설정 가능) 이내에서는 거래 없음

* 고점 매수 위험 회피





3. **기술적 제어 기능:**

* **자금 관리:**

* 자동 로트 크기 계산(위험 비율 기준)

* 최대 위험 제어(기본값 1%)

* **이익 고정 기능**

* **이익 목표 설정**(예: $50,000)





4. **시각화 기능:**

* 차트 표시

* 계정 상태 표시(예탁자산, 고정 이익, 사용 가능 증거금)

* 보호 메커니즘 상태





5. **시장 조건 확인:**

* **ATR(평균 실제 변동폭) 필터:**

* 시장 변동성이 충분할 때만 거래 실행





🔧 **매개변수 설정**

입력 매개변수(MT4 속성 창에서 확인 가능):

* 매직 넘버

* 노트레이드 존 거리

* 보호 메커니즘 스위치

* 트레이딩 세션





📈 **적합한 시나리오:**

* 골드(XAUUSD) 트레이딩

* 횡보장/변동성 시장 환경

* 중장기 보유 전략

* 엄격한 위험 관리가 필요한 요구사항