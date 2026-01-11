SmartGOLDEA

이것은 MetaTrader 4용으로 제작된 다기능 골드(XAUUSD) 트레이딩 전문가 어드바이저(EA)입니다. 장기적인 수동적 수익 창출을 위해 **3,000 USD**의 투자 자본을 권장합니다.

**주요 기능:**

1.  **핵심 트레이딩 기능:**
    *   **그리드 트레이딩 시스템**
    *   최대 10개 그리드 레벨
    *   각 레벨 목표 달성 시 자동 청산 및 재주문

2.  **리스크 관리 기능:**
    *   **보호 메커니즘**
    *   **노트레이드 존(No Trade Zone):**
        *   지난 7일간의 최고가 계산
        *   최고가로부터 1000핍(사용자 설정 가능) 이내에서는 거래 없음
        *   고점 매수 위험 회피

3.  **기술적 제어 기능:**
    *   **자금 관리:**
        *   자동 로트 크기 계산(위험 비율 기준)
        *   최대 위험 제어(기본값 1%)
    *   **이익 고정 기능**
    *   **이익 목표 설정**(예: $50,000)

4.  **시각화 기능:**
    *   차트 표시
    *   계정 상태 표시(예탁자산, 고정 이익, 사용 가능 증거금)
    *   보호 메커니즘 상태

5.  **시장 조건 확인:**
    *   **ATR(평균 실제 변동폭) 필터:**
        *   시장 변동성이 충분할 때만 거래 실행

🔧 **매개변수 설정**
입력 매개변수(MT4 속성 창에서 확인 가능):
*   매직 넘버
*   노트레이드 존 거리
*   보호 메커니즘 스위치
*   트레이딩 세션

📈 **적합한 시나리오:**
*   골드(XAUUSD) 트레이딩
*   횡보장/변동성 시장 환경
*   중장기 보유 전략
*   엄격한 위험 관리가 필요한 요구사항
