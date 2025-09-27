GoldStream

4.5

GoldStream의 가격은 매 판매마다 점진적으로 증가할 것입니다. 현재 가격으로 구매하고 싶다면 지금이 적기입니다.

XAUUSD에서의 입증된 성능

83.25% 승률 | 3.32 이익 계수 | 4.35% 최대 드로다운

GoldStream 은 체계적인 진입 감지와 엄격한 위험 관리를 통해 금 거래에서 일관된 결과를 제공합니다. 209건의 거래에 대한 백테스트에서 이 알고리즘은 144.9%의 순이익을 달성하면서 최대 드로다운 4.35%로 뛰어난 자본 보존을 유지했습니다.

검증된 백테스트 지표:

  • 총 순이익: 초기 자본의 +144.9%
  • 수익 거래: 209 포지션 중 174 (83.25% 성공률)
  • 이익 계수: 3.32 (1달러 손실당 3.32달러 이익)
  • 회복 계수: 17.29 (불리한 기간의 빠른 회복)
  • 샤프 비율: 19.67 (뛰어난 위험 조정 수익률)
  • 최대 연속 승리: 15 거래

고급 XAUUSD 전략

GoldStream은 금의 변동성 특성을 위해 특별히 설계된 모멘텀 가속 원칙에 기반합니다. 알고리즘은 여러 타임프레임에서 기관 흐름 패턴과 변동성 돌파 신호를 식별하며, 방향성 움직임의 확률이 강하게 유리할 때 포지션을 진입합니다. 모멘텀 감지 시스템: 고급 알고리즘이 금의 주요 움직임에 선행하는 비정상적인 주문 흐름과 볼륨 패턴을 모니터링합니다. 기관 자금이 시장에 유입될 때 GoldStream은 소매 인식 전에 포지션을 잡아 가격 움직임의 가속 단계를 포착합니다.

  • 다중 타임프레임 분석: 시스템은 M1, M5, M15, H1 차트를 동시에 분석하여 다른 시간 지평에서 진입 신호가 일치하도록 합니다. 이 포괄적인 접근 방식은 거래 정확성을 크게 향상시키고 거짓 신호를 줄입니다.
  • 변동성 기반 실행: 포지션 크기는 현재 시장 변동성에 따라 자동 조정되어 금이 하루에 200 또는 800 포인트 움직이든 일관된 위험 노출을 유지합니다. 고변동성 기간 동안 알고리즘은 노출을 줄이면서 이익 잠재력을 유지합니다.

지능형 위험 관리

  • 동적 스톱 로스 시스템: 스톱 레벨은 금의 일중 변동성 패턴을 기반으로 ATR 계산을 사용하여 자동 조정됩니다. 이는 정상적인 시장 노이즈 동안 조기 종료를 방지하면서 주요 불리한 움직임으로부터 보호합니다.
  • 세션 인식 거래: 알고리즘은 아시아, 유럽, 뉴욕 세션 동안 금의 뚜렷한 행동 패턴을 인식하고, 유동성과 기관 활동에 기반한 세션별 로직을 적용하여 진입 및 종료를 최적화합니다.
  • 경제 캘린더 통합: 내장 뉴스 필터링은 주요 경제 발표 전에 거래를 자동으로 일시 중지하여 뉴스 이벤트 동안 금에 특징적인 예측 불가능한 변동성 스파이크로부터 포지션을 보호합니다.
  • 거래 간격 제어: 연속 거래 간 최적 거리를 유지하여 변동성 시장 조건에서 포지션 클러스터링을 방지하고 위험 노출을 증폭시키지 않습니다.

시장 조건 적응성

GoldStream의 일관된 83.25% 승률은 시장 환경에 따라 실행을 적응시키는 능력에서 비롯됩니다:

  • 추세 시장: 강한 방향성 움직임 동안 알고리즘은 포지션 보유 시간을 연장하고 trailing 스톱을 사용하여 이익 포착을 최대화하면서 이익을 보호합니다.
  • 범위 제한 조건: 통합 시장에서 시스템은 평균 회귀 기회와 돌파 감지에 집중하며, 금이 주요 지지 및 저항 수준을 존중하는 경향을 이용합니다.
  • 고변동성 관리: 극단적인 시장 이벤트 동안 시스템은 일시적으로 노출을 줄이면서 최적 재진입 조건을 모니터링하고, 규율 있는 위험 통제를 유지합니다.

성능 일관성

거래 분포 분석:

  • 롱 포지션: 85.19% 성공률 (126 거래 중 108 수익)
  • 숏 포지션: 81.19% 성공률 (124 거래 중 101 수익)
  • 평균 승리 거래: $11.91
  • 평균 패배 거래: $17.58
  • 최대 단일 승리: $42.85
  • 알고리즘의 3.32 이익 계수는 우수한 위험-보상 실행을 보여주며, 17.29의 회복 계수는 불리한 거래 기간을 극복하는 뛰어난 능력을 보여줍니다.

기술 요구 사항

권장 설정:

  • 최소 시작 잔고: $1,000
  • 통화 쌍: XAUUSD (금 vs USD)
  • 플랫폼: MetaTrader 5
  • 실행: 실시간 분석을 통한 완전 자동화
  • 브로커 요구 사항: 낮은 스프레드 ECN 선호
  • 작동: GoldStream은 구성 후 수동 개입이 필요 없습니다. 알고리즘에는 자동 거래 실행, 실시간 위험 모니터링 및 성능 분석을 위한 포괄적인 거래 로그가 포함됩니다.

설치 및 판매 후 지원

시스템은 최소 시스템 자원 사용으로 독립적으로 작동하며, 다양한 브로커 환경에서 안정적인 실행을 합니다. GoldStream은 자동화된 금 거래에서 테스트된 성능을 나타냅니다: 144.9% 이익, 4.35% 최대 드로다운, 83.25% 정확도로 209건의 체계적으로 실행된 거래.

리뷰 7
megr5050
83
megr5050 2025.12.18 21:11 
 

Great EA overall! Profitable at all times. I understand that, just as in Formula 1, owning an expensive race car alone is never enough to win. Any EA requires basic trading knowledge and experience to be used effectively. In my experience, this EA performs best during high volatility when the stop loss is removed.

Violette
458
Violette 2025.12.07 13:30 
 

The best EA i have used so far. Since i bought, 100% profit and i use it also in prop firm as it has very small DD (this week on my prop firm account i did earn 1300€ with lot size 0.5) Thank you for this great product !

Jaimor Barossi
145
Jaimor Barossi 2025.11.18 01:24 
 

EA simple the best .

