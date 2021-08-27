차이 미적분, 예. - 페이지 14 1...789101112131415161718192021...24 새 코멘트 [삭제] 2018.03.18 11:07 #131 알렉세이 판필로프 : 균형 표시기를 만든 경험이 있습니다. 그러면 초매개변수를 만드는 데 더 가까워질까요? 실제 관계가 없으면 도움이되지 않을 수도 있습니다. 사실 이것은 MO에서 모두가 의아해하는 질문입니다. :) Aleksey Panfilov 2018.03.18 11:15 #132 막심 드미트리예프스키 : 실제 관계가 없다면 도움이되지 않을 수도 있습니다 .. 사실 이것은 MO에서 모든 사람들이 궁금해하는 질문입니다. :) :) 만일의 경우를 대비 하여 잔고 표시기(하단 창)의 그림입니다 . 부드러운 단계 균형, 녹색 선은 의미합니다. Renat Akhtyamov 2018.03.19 09:29 #133 알렉세이 판필로프 : :) 만일의 경우를 대비하여 잔고 표시기(하단 창)의 그림입니다. 부드러운 단계 균형, 녹색 선은 의미합니다. 오오오! + [삭제] 2018.03.19 09:57 #134 알렉세이 판필로프 : :) 만일의 경우를 대비하여 잔고 표시기(하단 창)의 그림입니다. 부드러운 단계 균형, 녹색 선은 의미합니다. 균형은 절대적인 조건 이 아니라 예를 들어 현재의 이익 요소가 필요합니다. 즉, 어떻게 든 일정을 정상화 그런 다음 예를 들어 퍼지 논리 또는 뉴런을 통해 이 변수를 나머지 부분과 이미 연결할 수 있습니다. [삭제] 2018.03.19 10:09 #135 R^2 큰 도움이 됩니다 https://www.mql5.com/en/articles/2358 R-квадрат как оценка качества кривой баланса стратегии 2017.10.24Vasiliy Sokolovwww.mql5.com Каждая торговая стратегия нуждается в объективной оценке ее эффективности. Для этого используется обширный ряд статистических параметров. Многие из них просты в расчете и показывают интуитивно понятные метрики. Другие сложнее в построении и в интерпретации значений. Несмотря на все это многообразие, есть очень мало качественных метрик для... [삭제] 2018.03.19 10:13 #136 그런 다음 지표와 R^2를 입력 용어로 추가한 다음 변수 간의 상호 작용 규칙을 언어적으로 설명하고 출력에서 신호를 얻습니다. 이것은 예입니다. 뉴런을 사용할 수 있지만(기사도 있음) 퍼지 논리는 이러한 작업에 대해 더 유연하고 직관적인 것으로 보이며 뉴런 또는 매개변수처럼 최적화할 수도 있지만 입력이 더 적습니다. https://www.mql5.com/en/articles/3795 Нечеткая логика в торговых стратегиях 2017.09.18Maxim Dmitrievskywww.mql5.com Трейдеры часто задаются вопросом о том, как улучшить торговую систему или создать новую за счет машинного обучения. Несмотря на обилие публикаций, остается открытым вопрос о простом и интуитивно понятном способе создания моделей, которые невозможно аналитически просчитать без использования компьютерных вычислений. Нечеткая логика — это окно в... Aleksey Panfilov 2018.03.19 11:44 #137 메시지 주셔서 감사합니다. 불행히도 현재로서는 기계 학습에 익숙하지 않습니다. 그리고 가까운 장래에 나는 그것을 마스터하지 않을 것입니다. 균형 표시기는 빠른 연속 최적화를 위해 사용하도록 계획되었습니다. 불행히도 각 전문가에 대해 균형 표시기의 아날로그와 매개 변수를 열거하는 스크립트를 만들어야 합니다. 자동 최적화 를 위해 이러한 알고리즘을 로봇에 넣는 것이 현실적이라고 생각합니다. 원칙적으로 이것은 자체 제작 수준에서만 기계 학습일 수도 있습니다. 어쩌면 나도 거기에 갈 것이다. 그러던 중 갑자기 누군가가 찾아온다. MT4용 균형 표시기. int start() { int i; int counted_bars= IndicatorCounted (); //---- if ( Bars <= 3 ) return ( 0 ); if (PRED_CHISLO_BAROV == Bars ) return ( 0 ); i= Bars - 1 ; // i присваиваем значение числа баров . if (counted_bars> 1 ) i= Bars -counted_bars- 1 ; // while (i>= 0 ) { //================================================================================================================================================================================================ MacdCurrent = iCustom ( NULL , 0 , "_________________" , 0 ,i); MacdPrevious = iCustom ( NULL , 0 , "_______________" , 0 ,i+ 1 ); SignalCurrent = iCustom ( NULL , 0 , "_____________" , 1 ,i); SignalPrevious = iCustom ( NULL , 0 , "_____________" , 1 ,i+ 1 ); MacdCurrent_Trend = iCustom ( NULL , 0 , "______________" , 0 ,i); MacdPrevious_Trend = iCustom ( NULL , 0 , "___________________" , 0 ,i+ 1 ); SignalCurrent_Trend = iCustom ( NULL , 0 , "__________________" , 1 ,i); if (Trend_InpSignalSMA== 0 ) SignalCurrent_Trend = 0 ; SignalPrevious_Trend = iCustom ( NULL , 0 , "_______________" , 1 ,i+ 1 ); if (Trend_InpSignalSMA== 0 ) SignalPrevious_Trend = 0 ; //================================================================================================================================================================================================ // Оцениваем в какой позиции мы стояли бы по трендовому MACD И назначаем Trend =1 восходящий =-1 низходящий if ( MacdPrevious_Trend < 0 && //1) основная линия MACD ниже 0 MacdCurrent_Trend > SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend < SignalPrevious_Trend && //2) основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs (MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel* Point ) //3) основная линия ниже заданного для открытия значения ) Trend = 1 ; if ( MacdPrevious_Trend > 0 && // 1) основная линия MACD выше 0 MacdCurrent_Trend < SignalCurrent_Trend && MacdPrevious_Trend > SignalPrevious_Trend && //- основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs (MacdPrevious_Trend) > (Trend_MACDOpenLevel* Point ) // - основная линия выше заданного для открытия значения ) Trend =- 1 ; //================================================================================================================================================================================================ //РАСЧЕТ ЛИНИИ БАЛАНСА. // Закрываем позицию SELL if ( ( Posic == - 1 && // Если открыта позиция SELL MacdPrevious < 0 && // 1) основная линия MACD ниже 0 MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs (MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel* Point ) // - основная линия ниже заданного для закрытия значения ) || ( Posic == - 1 && (Cena_0 - Open [i])/ Point * Naprav >= TakeProfit ) || ( Posic == - 1 && ( Open [i] - Cena_0)/ Point * Naprav >= StopLoss ) ) { if ( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +(Cena_0 - Open [i])/ Point * Naprav ; Cena_0 = 0 ; Posic = 0 ; Capital = 0 ; } // Открываем позицию BUY if ( Trend == 1 && Posic == 0 && // Если позиция зарыта MacdPrevious < 0 && // 1) основная линия MACD ниже 0 MacdCurrent > SignalCurrent && MacdPrevious < SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с низу в верх MathAbs (MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel* Point ) // - основная линия ниже заданного для открытия значения ) { Cena_0 = Open [i]; Posic = 1 ; Balans = Balans - Spred; } // Закрываем позицию BUY if ( ( Posic == 1 && // Если открыта позиция BUY MacdPrevious > 0 && // 1) основная линия MACD выше 0 MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с верх в низу MathAbs (MacdPrevious) > (Ind_MACDCloseLevel* Point ) // - основная линия выше заданного для закрытия значения ) || ( Posic == 1 && (Cena_0 - Open [i])/ Point * Naprav >= StopLoss ) || ( Posic == 1 && ( Open [i] - Cena_0)/ Point * Naprav >= TakeProfit ) ) { if ( Cena_0 > 0 ) Balans = Balans +( Open [i] - Cena_0)/ Point * Naprav ; Cena_0 = 0 ; Posic = 0 ; Capital = 0 ; } // Открываем позицию SELL if ( Trend == - 1 && Posic == 0 && // Если позиция зарыта MacdPrevious > 0 && // 1) основная линия MACD выше 0 MacdCurrent < SignalCurrent && MacdPrevious > SignalPrevious && //- основная линия только что пересекла сигнальную с верх в низу MathAbs (MacdPrevious) > (Ind_MACDOpenLevel* Point ) // - основная линия выше заданного для открытия значения ) { Cena_0 = Open [i]; Posic = - 1 ; Balans = Balans - Spred; } a1_Buffer[i]= Balans; //================================================================================================================================================================================================ //РАСЧЕТ ЛИНИИ ТЕКУЩЕГО КАПИТАЛЛА. // При открытой позиции BUY if ( Posic > 0 ) { if ( Cena_0 > 0 ) Capital = (( Open [i] - Cena_0)/ Point * Naprav) ; } // При открытой позиции SELL if ( Posic < 0 ) { if ( Cena_0 > 0 ) Capital = ((Cena_0 - Open [i])/ Point * Naprav) ; } a2_Buffer[i]= Balans + Capital; //================================================================================================================================================================================================ // a3_Buffer[i]= //================================================================================================================================================================================================ // a4_Buffer[i]= //================================================================================================================================================================================================ //================================================================================================================================================================================================ if (i >= Bars -(TOCHKA_VHODA* 2 )) Cena_0 = 0 ; // i--; PRED_CHISLO_BAROV = Bars ; } //---- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ 추신. 지점에 유사한 지표의 예를 추가해 주시면 감사하겠습니다. 그가 베끼고 있는 Expert Advisor와 함께라면 더 좋습니다. 오류, 버그, 질문 에마 크로스! 초보자의 질문 MQL5 MT5 [삭제] 2018.03.19 11:55 #138 오, 당신은 parache에서 벗어났습니다. 실시간 최적화를 위해 .. 그것도 문제입니다 [삭제] 2018.03.19 12:02 #139 알렉세이 판필로프 : 그리고 속어 없이? :)))))))) 글쎄, ODA에 대차 대조표의 현재 매개 변수를 계산합니다. 역사의 깊이, 그리고 그것이 나쁘면 라이브로 수정하고 곡선을 다시 관찰하십시오 .. 최적이 될 때까지 그 다음 다시 악화되기 시작할 때까지 거래하고 다시 매개 변수를 통해 .. 백 테스트는 물론입니다. 이 경우 오래 [삭제] 2018.03.19 12:06 #140 알렉세이 판필로프 : 고맙습니다. 거기에서만 백만 개의 핸들을 얻을 수 있으며 전문가 본문의 모든 지표를 다시 작성해야 합니다. 1...789101112131415161718192021...24 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
균형 표시기를 만든 경험이 있습니다. 그러면 초매개변수를 만드는 데 더 가까워질까요?
실제 관계가 없으면 도움이되지 않을 수도 있습니다. 사실 이것은 MO에서 모두가 의아해하는 질문입니다. :)
실제 관계가 없다면 도움이되지 않을 수도 있습니다 .. 사실 이것은 MO에서 모든 사람들이 궁금해하는 질문입니다. :)
:)
만일의 경우를 대비 하여 잔고 표시기(하단 창)의 그림입니다 .
부드러운 단계 균형, 녹색 선은 의미합니다.
:)
만일의 경우를 대비하여 잔고 표시기(하단 창)의 그림입니다.
부드러운 단계 균형, 녹색 선은 의미합니다.
오오오!
+
:)
만일의 경우를 대비하여 잔고 표시기(하단 창)의 그림입니다.
부드러운 단계 균형, 녹색 선은 의미합니다.
균형은 절대적인 조건 이 아니라 예를 들어 현재의 이익 요소가 필요합니다. 즉, 어떻게 든 일정을 정상화
그런 다음 예를 들어 퍼지 논리 또는 뉴런을 통해 이 변수를 나머지 부분과 이미 연결할 수 있습니다.
R^2 큰 도움이 됩니다
https://www.mql5.com/en/articles/2358
그런 다음 지표와 R^2를 입력 용어로 추가한 다음 변수 간의 상호 작용 규칙을 언어적으로 설명하고 출력에서 신호를 얻습니다.
이것은 예입니다. 뉴런을 사용할 수 있지만(기사도 있음) 퍼지 논리는 이러한 작업에 대해 더 유연하고 직관적인 것으로 보이며 뉴런 또는 매개변수처럼 최적화할 수도 있지만 입력이 더 적습니다.
https://www.mql5.com/en/articles/3795
메시지 주셔서 감사합니다.
불행히도 현재로서는 기계 학습에 익숙하지 않습니다. 그리고 가까운 장래에 나는 그것을 마스터하지 않을 것입니다.
균형 표시기는 빠른 연속 최적화를 위해 사용하도록 계획되었습니다. 불행히도 각 전문가에 대해 균형 표시기의 아날로그와 매개 변수를 열거하는 스크립트를 만들어야 합니다. 자동 최적화 를 위해 이러한 알고리즘을 로봇에 넣는 것이 현실적이라고 생각합니다. 원칙적으로 이것은 자체 제작 수준에서만 기계 학습일 수도 있습니다.
어쩌면 나도 거기에 갈 것이다.
그러던 중 갑자기 누군가가 찾아온다. MT4용 균형 표시기.
추신. 지점에 유사한 지표의 예를 추가해 주시면 감사하겠습니다. 그가 베끼고 있는 Expert Advisor와 함께라면 더 좋습니다.
그리고 속어 없이? :))))))))
글쎄, ODA에 대차 대조표의 현재 매개 변수를 계산합니다. 역사의 깊이, 그리고 그것이 나쁘면 라이브로 수정하고 곡선을 다시 관찰하십시오 .. 최적이 될 때까지 그 다음 다시 악화되기 시작할 때까지 거래하고 다시 매개 변수를 통해 .. 백 테스트는 물론입니다. 이 경우 오래
고맙습니다.
거기에서만 백만 개의 핸들을 얻을 수 있으며 전문가 본문의 모든 지표를 다시 작성해야 합니다.