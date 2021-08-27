차이 미적분, 예. - 페이지 13 1...67891011121314151617181920...24 새 코멘트 Aleksey Panfilov 2018.03.04 09:14 #121 전문가를 단순화합시다. 우리는 외삽(다시 그리지 않음)을 사용하여 이미 구축된 선에서 값을 가져옵니다. 각 시간 프레임에서 두 개의 다른 값만큼 오른쪽으로 라인을 이동합니다. // Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала. input int L1_1_line_power = 3 ; input int L1_1_leverage = 67 ; input int L1_1_line1_SHIFT = 10 ; input int L1_2_line1_SHIFT = 30 ; Handle_4P72_L0_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_15_4P72.ex5" ,L0_1_line_power,L0_1_leverage ,L0_1_line1_SHIFT ) ; Handle_4P72_L0_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_15_4P72.ex5" ,L0_1_line_power,L0_1_leverage ,L0_2_line1_SHIFT); 그리고 우리는 메시지 112 에서와 같이 최적화를 할 것입니다. 반전으로 모든 거래를 마감합니다. 시장에서 항상. 파일: 2018_03_01_4P72_EA.mq5 36 kb 2018_03_04.zip 587 kb Aleksey Panfilov 2018.03.04 14:59 #122 이 MAE 및 MFE 분포가 나를 놀라게 합니까? 위치의 결과에 대해 플러스와 마이너스의 움직임은 엄격하게 정의된 값으로 고정됩니다. 결과 출력의 버그가 아닐까요? 확인해봐, 응? 당분간은 직접 확인할 수 없습니다. 그러나 MFE 차트를 믿는다면 SL 없이 TP = 2450(5자리)으로 많은 위치를 플러스로 끌어낼 것입니다. 사실, Expert Advisor는 메시지 120에서와 같이 스위치 가 있어야 합니다. 첨부된 "스위치 포함", EURUSD의 기본값은 2월 14일까지 2년 동안 지속됩니다. 파일: 2018_03_01_4P72_EA_TP_SL_Sig.mq5 37 kb 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb Difference calculus, examples. [아카이브] 순수수학, 물리학, 화학 KSRobot_1_5개 Aleksey Panfilov 2018.03.06 21:11 #123 알렉세이 판필로프 : 이 MAE 및 MFE 분포가 나를 놀라게 합니까? 그러나 MFE 차트를 믿는다면 SL 없이 TP = 2450(5자리)으로 많은 위치를 플러스로 끌어낼 것입니다. 사실, Expert Advisor는 메시지 120에서와 같이 스위치 가 있어야 합니다. 나는 지정된 TP로 EA를 테스트했고, 이득은 약 200포인트였으며, 아마도 몇 가지 선택된 거래에서였을 가능성이 큽니다. 예, 차트에서 거래를 보는 것이 그러한 명확한 분포를 의미하지는 않습니다. 그래서 의문과 오해가 남았다. 아마도 반전 알고리즘 자체가 그러한 분포를 생성할 수 있습니다. 그 이유는 무엇입니까? Aleksey Panfilov 2018.03.13 06:12 #124 3층, 4년, 유전자 알고리즘. 기대 이하이지만 아직 버리지는 않겠습니다. 파일: 2018_03_06.zip 824 kb Aleksey Panfilov 2018.03.17 17:09 #125 짧은 간격(1개월)에 지표가 더 매력적입니다. )) [삭제] 2018.03.18 10:36 #126 글쎄요, 그냥 평범한 곡선형 핏입니다. 그리고 같은 세트로 이전 달에 대해? Aleksey Panfilov 2018.03.18 10:53 #127 막심 드미트리예프스키 : 글쎄요, 그냥 평범한 곡선형 핏입니다. 그리고 같은 세트로 이전 달에 대해? 일반적으로 동의하지만 단어를 좋아하지 않습니다. ))) 두 명의 Expert Advisors가 서로 다른 지표에 도킹되어 있는지 확인하는 과정에서 그림이 나타났습니다. 관련된 매개변수는 8개뿐이며 큰 손실 없이 4개로 줄일 수 있다고 생각합니다. 이 경우 가장 수익성이 높은 매개 변수의 변화 역학을 월별로 보는 지침 중 하나인 "dumka"가 있습니다. 언젠가는 이쪽에서도 볼 수 있지 않을까. 기계 학습 알고리즘이 나나 컴퓨터에 부담을 주지 않고 이 그림을 거의 자동으로 제공할 수 있을까요? ))) 기고글 토론 "여러 중간 MetaTrader 4 Build 529 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 [삭제] 2018.03.18 11:00 #128 알렉세이 판필로프 : 일반적으로 동의하지만 단어를 좋아하지 않습니다. ))) 두 명의 Expert Advisors가 서로 다른 지표에 도킹되어 있는지 확인하는 과정에서 그림이 나타났습니다. 관련된 매개변수는 8개뿐이며 큰 손실 없이 4개로 줄일 수 있다고 생각합니다. 이 경우 가장 수익성이 높은 매개 변수의 변화 역학을 월별로 보는 지침 중 하나인 "dumka"가 있습니다. 언젠가는 이쪽에서도 볼 수 있지 않을까. 설정을 일괄적으로 변경할 다른 하이퍼파라미터가 필요합니다. 가끔 혼자 생각하기도 하고 해보기도 해요 :) [삭제] 2018.03.18 11:04 #129 알렉세이 판필로프 : 기계 학습 알고리즘이 나나 컴퓨터에 부담을 주지 않고 이 그림을 거의 자동으로 제공할 수 있을까요? ))) 예, 예를 들어 퍼지 논리에 대한 내 기사를 참조하십시오. 2 가지 주요 항목 만 있으며 한 달에 1로 줄일 수 있습니다. 같은 사진을 얻거나 더 나은 Aleksey Panfilov 2018.03.18 11:06 #130 막심 드미트리예프스키 : 설정을 일괄적으로 변경할 다른 하이퍼파라미터가 필요합니다. 가끔 혼자 생각하기도 하고 해보기도 해요 :) 균형 표시기에 대한 경험이 있습니다. 그러면 초매개변수를 만드는 데 더 가까워질 수 있습니까? Как самому создать советника или индикатор - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5 www.metatrader5.com Для разработки торговых систем в платформу встроен собственный язык программирования MetaQuotes Language 5 (MQL5), среда разработки MetaEditor и инструменты тестирования стратегий. Любую информацию о разработке торговых стратегий на языке MQL5 можно найти на официальном сайте MQL5.community. На этом же сайте в разделе Code Base могут быть... 1...67891011121314151617181920...24 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전문가를 단순화합시다. 우리는 외삽(다시 그리지 않음)을 사용하여 이미 구축된 선에서 값을 가져옵니다.
각 시간 프레임에서 두 개의 다른 값만큼 오른쪽으로 라인을 이동합니다.
그리고 우리는 메시지 112 에서와 같이 최적화를 할 것입니다. 반전으로 모든 거래를 마감합니다. 시장에서 항상.
이 MAE 및 MFE 분포가 나를 놀라게 합니까?
위치의 결과에 대해 플러스와 마이너스의 움직임은 엄격하게 정의된 값으로 고정됩니다.
결과 출력의 버그가 아닐까요? 확인해봐, 응?
당분간은 직접 확인할 수 없습니다. 그러나 MFE 차트를 믿는다면 SL 없이 TP = 2450(5자리)으로 많은 위치를 플러스로 끌어낼 것입니다.
사실, Expert Advisor는 메시지 120에서와 같이 스위치 가 있어야 합니다.
첨부된 "스위치 포함", EURUSD의 기본값은 2월 14일까지 2년 동안 지속됩니다.
이 MAE 및 MFE 분포가 나를 놀라게 합니까?
그러나 MFE 차트를 믿는다면 SL 없이 TP = 2450(5자리)으로 많은 위치를 플러스로 끌어낼 것입니다.
사실, Expert Advisor는 메시지 120에서와 같이 스위치 가 있어야 합니다.
나는 지정된 TP로 EA를 테스트했고, 이득은 약 200포인트였으며, 아마도 몇 가지 선택된 거래에서였을 가능성이 큽니다. 예, 차트에서 거래를 보는 것이 그러한 명확한 분포를 의미하지는 않습니다.
그래서 의문과 오해가 남았다. 아마도 반전 알고리즘 자체가 그러한 분포를 생성할 수 있습니다. 그 이유는 무엇입니까?
3층, 4년, 유전자 알고리즘. 기대 이하이지만 아직 버리지는 않겠습니다.
짧은 간격(1개월)에 지표가 더 매력적입니다. ))
글쎄요, 그냥 평범한 곡선형 핏입니다.
그리고 같은 세트로 이전 달에 대해?
글쎄요, 그냥 평범한 곡선형 핏입니다.
그리고 같은 세트로 이전 달에 대해?
일반적으로 동의하지만 단어를 좋아하지 않습니다. )))
두 명의 Expert Advisors가 서로 다른 지표에 도킹되어 있는지 확인하는 과정에서 그림이 나타났습니다.
관련된 매개변수는 8개뿐이며 큰 손실 없이 4개로 줄일 수 있다고 생각합니다. 이 경우 가장 수익성이 높은 매개 변수의 변화 역학을 월별로 보는 지침 중 하나인 "dumka"가 있습니다. 언젠가는 이쪽에서도 볼 수 있지 않을까.기계 학습 알고리즘이 나나 컴퓨터에 부담을 주지 않고 이 그림을 거의 자동으로 제공할 수 있을까요? )))
일반적으로 동의하지만 단어를 좋아하지 않습니다. )))
두 명의 Expert Advisors가 서로 다른 지표에 도킹되어 있는지 확인하는 과정에서 그림이 나타났습니다.
관련된 매개변수는 8개뿐이며 큰 손실 없이 4개로 줄일 수 있다고 생각합니다. 이 경우 가장 수익성이 높은 매개 변수의 변화 역학을 월별로 보는 지침 중 하나인 "dumka"가 있습니다. 언젠가는 이쪽에서도 볼 수 있지 않을까.
설정을 일괄적으로 변경할 다른 하이퍼파라미터가 필요합니다.
가끔 혼자 생각하기도 하고 해보기도 해요 :)
기계 학습 알고리즘이 나나 컴퓨터에 부담을 주지 않고 이 그림을 거의 자동으로 제공할 수 있을까요? )))
예, 예를 들어 퍼지 논리에 대한 내 기사를 참조하십시오.
2 가지 주요 항목 만 있으며 한 달에 1로 줄일 수 있습니다. 같은 사진을 얻거나 더 나은
설정을 일괄적으로 변경할 다른 하이퍼파라미터가 필요합니다.
가끔 혼자 생각하기도 하고 해보기도 해요 :)
균형 표시기에 대한 경험이 있습니다. 그러면 초매개변수를 만드는 데 더 가까워질 수 있습니까?