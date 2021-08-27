차이 미적분, 예. - 페이지 13

전문가를 단순화합시다. 우리는 외삽(다시 그리지 않음)을 사용하여 이미 구축된 선에서 값을 가져옵니다.

각 시간 프레임에서 두 개의 다른 값만큼 오른쪽으로 라인을 이동합니다.

 // Пересечение двух линий индикатора на среднем таймфрейме зона основного сигнала.
input          int L1_1_line_power = 3 ;
input          int L1_1_leverage = 67 ;
input          int L1_1_line1_SHIFT = 10 ;
input          int L1_2_line1_SHIFT = 30 ;

   Handle_4P72_L0_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_15_4P72.ex5" ,L0_1_line_power,L0_1_leverage ,L0_1_line1_SHIFT ) ;
   Handle_4P72_L0_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_15_4P72.ex5" ,L0_1_line_power,L0_1_leverage ,L0_2_line1_SHIFT);

그리고 우리는 메시지 112 에서와 같이 최적화를 할 것입니다. 반전으로 모든 거래를 마감합니다. 시장에서 항상.


파일:
2018_03_01_4P72_EA.mq5  36 kb
2018_03_04.zip  587 kb
 

이 MAE 및 MFE 분포가 나를 놀라게 합니까?

위치의 결과에 대해 플러스와 마이너스의 움직임은 엄격하게 정의된 값으로 고정됩니다.

결과 출력의 버그가 아닐까요? 확인해봐, 응?

당분간은 직접 확인할 수 없습니다. 그러나 MFE 차트를 믿는다면 SL 없이 TP = 2450(5자리)으로 많은 위치를 플러스로 끌어낼 것입니다.

사실, Expert Advisor는 메시지 120에서와 같이 스위치 가 있어야 합니다.

첨부된 "스위치 포함", EURUSD의 기본값은 2월 14일까지 2년 동안 지속됩니다.

 
알렉세이 판필로프 :

이 MAE 및 MFE 분포가 나를 놀라게 합니까?

그러나 MFE 차트를 믿는다면 SL 없이 TP = 2450(5자리)으로 많은 위치를 플러스로 끌어낼 것입니다.

사실, Expert Advisor는 메시지 120에서와 같이 스위치 가 있어야 합니다.

나는 지정된 TP로 EA를 테스트했고, 이득은 약 200포인트였으며, 아마도 몇 가지 선택된 거래에서였을 가능성이 큽니다. 예, 차트에서 거래를 보는 것이 그러한 명확한 분포를 의미하지는 않습니다.


그래서 의문과 오해가 남았다. 아마도 반전 알고리즘 자체가 그러한 분포를 생성할 수 있습니다. 그 이유는 무엇입니까?

 

3층, 4년, 유전자 알고리즘. 기대 이하이지만 아직 버리지는 않겠습니다.


파일:
2018_03_06.zip  824 kb
 

짧은 간격(1개월)에 지표가 더 매력적입니다. ))


글쎄요, 그냥 평범한 곡선형 핏입니다.

그리고 같은 세트로 이전 달에 대해?

 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄요, 그냥 평범한 곡선형 핏입니다.

그리고 같은 세트로 이전 달에 대해?

일반적으로 동의하지만 단어를 좋아하지 않습니다. )))

두 명의 Expert Advisors가 서로 다른 지표에 도킹되어 있는지 확인하는 과정에서 그림이 나타났습니다.

관련된 매개변수는 8개뿐이며 큰 손실 없이 4개로 줄일 수 있다고 생각합니다. 이 경우 가장 수익성이 높은 매개 변수의 변화 역학을 월별로 보는 지침 중 하나인 "dumka"가 있습니다. 언젠가는 이쪽에서도 볼 수 있지 않을까.

기계 학습 알고리즘이 나나 컴퓨터에 부담을 주지 않고 이 그림을 거의 자동으로 제공할 수 있을까요? )))
알렉세이 판필로프 :

일반적으로 동의하지만 단어를 좋아하지 않습니다. )))

두 명의 Expert Advisors가 서로 다른 지표에 도킹되어 있는지 확인하는 과정에서 그림이 나타났습니다.

관련된 매개변수는 8개뿐이며 큰 손실 없이 4개로 줄일 수 있다고 생각합니다. 이 경우 가장 수익성이 높은 매개 변수의 변화 역학을 월별로 보는 지침 중 하나인 "dumka"가 있습니다. 언젠가는 이쪽에서도 볼 수 있지 않을까.

설정을 일괄적으로 변경할 다른 하이퍼파라미터가 필요합니다.

가끔 혼자 생각하기도 하고 해보기도 해요 :)

알렉세이 판필로프 :
 기계 학습 알고리즘이 나나 컴퓨터에 부담을 주지 않고 이 그림을 거의 자동으로 제공할 수 있을까요? )))

예, 예를 들어 퍼지 논리에 대한 내 기사를 참조하십시오.

2 가지 주요 항목 만 있으며 한 달에 1로 줄일 수 있습니다. 같은 사진을 얻거나 더 나은

 
막심 드미트리예프스키 :

설정을 일괄적으로 변경할 다른 하이퍼파라미터가 필요합니다.

가끔 혼자 생각하기도 하고 해보기도 해요 :)

균형 표시기에 대한 경험이 있습니다. 그러면 초매개변수를 만드는 데 더 가까워질 수 있습니까?

