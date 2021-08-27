차이 미적분, 예. - 페이지 15 1...8910111213141516171819202122...24 새 코멘트 Aleksey Panfilov 2018.08.11 13:49 #141 이전 두 신호의 합에 따라 신호 반전의 형태로 거래 중 최소 바이너리 적응을 추가했습니다. 그리고 월요일부터 목요일까지만 새로운 거래가 시작됩니다. 조언자: 2018_04_22_4P72_EA 상징: EURUSD 기간: 엠원 (2014.02.14 - 2018.02.06) 옵션: 로트=0.1 손절매=30000 테이크프로핏=30000 통화: USD 초기 보증금: 100 000.00 어깨: 1:100 백테스트 기록 품질: 93% 바: 1473084 티키: 5855532 기호: 하나 순이익: 7 064.64 잔액에 의한 절대 손실: 39.68 다음을 통한 절대적 감소: 51.16 총 이윤: 14 433.00 잔액별 최대 손실액: 418.38 (0.39%) 자기자본 최대 드로다운: 466.49 (0.43%) 총 손실: -7 368.36 잔액별 상대적 하락: 0.39% (418.38) 자기 자본에 의한 상대적 하락: 0.43% (466.49) 수익성: 1.96 우승 기대치: 9.76 마진 수준: 71535.24% 회복 계수: 15.14 샤프 비율: 0.21 Z-점수: -0.01 (0.80%) AHPR: 1.0001 (0.01%) LR 상관관계: 0.98 온테스터 결과: 0 GHPR: 1.0001 (0.01%) LR 표준 오차: 464.84 총 거래: 724 짧은 거래(% 승): 344명 (61.34%) 긴 거래(% 승): 380 (60.00%) 총 거래: 1319 수익성 있는 거래(전체의 %): 439 (60.64%) 손실 거래(전체의 %): 285명 (39.36%) 가장 큰 수익을 내는 거래: 377.19 가장 큰 손실 거래: -213.07 평균 수익성 거래: 32.88 평균 손실 거래: -25.85 최대 연속 상금 수(이익): 11 (638.68) 최대 연속 손실 수(손실): 10 (-316.04) 최대 연속 이익(승리 횟수): 638.68 (11) 최대 연속 손실(손실 수): -316.04 (10) 평균 연속 승리: 삼 평균 연속 손실: 2 거래 로봇 만들기 성배가 아니라 그냥 평범한 Difference calculus, examples. Aleksey Panfilov 2018.11.25 15:20 #142 Aleksey Panfilov : 이전 두 신호의 합에 따라 신호 반전의 형태로 거래 중 최소 바이너리 적응을 추가했습니다. 그리고 월요일부터 목요일까지만 새로운 거래가 시작됩니다. 실제로 전문가 자신: 파일: 2018_04_22_4P72_EA.mq5 47 kb 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb 2018_02_15_4P72_RED.mq5 8 kb Aleksey Vyazmikin 2018.11.25 15:30 #143 Aleksey Panfilov : 실제로 전문가 자신: 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72.ex5 read error 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 loading of 2018 _02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [ 532 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 2014.01 . 01 00 : 00 : 00 cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72.ex5' [ 4802 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 read error 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 loading of 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [ 532 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 2014.01 . 01 00 : 00 : 00 cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72_RED.ex5' [ 4802 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72.ex5 read error 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 loading of 2018 _02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [ 532 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 2014.01 . 01 00 : 00 : 00 cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72.ex5' [ 4802 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 read error 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 loading of 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [ 532 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 2014.01 . 01 00 : 00 : 00 cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72_RED.ex5' [ 4802 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72.ex5 read error 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 loading of 2018 _02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [ 532 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 2014.01 . 01 00 : 00 : 00 cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72.ex5' [ 4802 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 program file Indicators\ 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 read error 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 loading of 2018 _02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [ 532 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 2014.01 . 01 00 : 00 : 00 cannot load custom indicator ' 2018 _02_15_4P72_RED.ex5' [ 4802 ] 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 2014.01 . 01 00 : 00 : 00 Alert : Error Creating Handles for indicators - error: 4802 !! 2018.11 . 25 17 : 29 : 52.257 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code Aleksey Panfilov 2018.11.25 15:55 #144 Aleksey Vyazmikin : 손절매=30000 테이크프로핏=30000 L0_1_line_power=2 L0_1_leverage=62 L0_1_line1_SHIFT=42 L0_2_line1_SHIFT=110 SMA_Period_00=1 임계값_00=0 L1_1_line_power=2 L1_1_leverage=12 L1_1_line1_SHIFT=102 L1_2_line1_SHIFT=20 SMA_Period_01=1 임계값_01=160 L2_1_line_power=3 L2_1_leverage=52 L2_1_line1_SHIFT=102 L2_2_line1_SHIFT=90 SMA_Period_02=1 임계값_02=-10000 시작_주간_시간=20 Period_Weekly_Hour=72 시작 시간=0 Period_Hour=25 EA_Magic=12345 EA_슬립페이지=30 죄송합니다. 이미 색으로 구분된 지표를 배치했다고 생각했습니다. 파일: 2018_04_22_4P72_EA.mq5 47 kb 2018_02_15_4P72_RED.mq5 8 kb 2018_02_15_4P72.mq5 8 kb Difference calculus, examples. Looking for an EA 코딩에 도움이 필요합니다 Aleksey Vyazmikin 2018.11.27 12:25 #145 Aleksey Panfilov : 죄송합니다. 이미 색으로 구분된 지표를 배치했다고 생각했습니다. 이제 실행 중입니다! 최적화를 위해 세트를 삭제하십시오 - Si에 쏟아지고 있습니다 ... Aleksey Vyazmikin 2018.11.28 04:50 #146 설정을 지정했습니다. 2018년 Si에서는 과거가 쏟아지기 때문에 플러스가 되었습니다. 최적화가 필요할 수도 있습니다. 최적화 프로그램을 위한 통로를 작성해 주세요. 제가 수정하겠습니다. Aleksey Panfilov 2018.11.28 17:42 #147 Aleksey Vyazmikin : 설정을 지정했습니다. 2018년 Si에서는 과거가 쏟아지기 때문에 플러스가 되었습니다. 최적화가 필요할 수도 있습니다. 최적화 프로그램을 위한 통로를 작성해 주세요. 제가 수정하겠습니다. 봄에 최적화를 해봤는데 별로 체계적이지 않은 것 같다. 나는 무엇이 남아 있는지 찾으려고 노력할 것입니다. 시 란 무엇입니까? 포럼에서 설명할 수 없는 경우 개인을 던져주세요. 추신. 내가 찾은 것처럼. 파일: 2018_06_07.zip 489 kb 2018_06_09.zip 2156 kb Aleksey Vyazmikin 2018.11.28 18:21 #148 Aleksey Panfilov : 봄에 최적화를 해봤는데 별로 체계적이지 않은 것 같다. 나는 무엇이 남아 있는지 찾으려고 노력할 것입니다. 시 란 무엇입니까? 포럼에서 설명할 수 없는 경우 개인을 던져주세요. USDRUB_TOM 쌍 에 대한 Moex 거래소의 선물입니다. Aleksey Panfilov 2018.11.28 18:30 #149 Aleksey Vyazmikin : USDRUB_TOM 쌍에 대한 Moex 거래소의 선물입니다. 고맙습니다. 이전 두 신호의 합에 따라 신호 반전의 형태로 거래 중 최소 바이너리 적응을 추가했습니다.
실제로 전문가 자신:
이미 색으로 구분된 지표를 배치했다고 생각했습니다.
이제 실행 중입니다!
설정을 지정했습니다. 2018년 Si에서는 과거가 쏟아지기 때문에 플러스가 되었습니다.
최적화가 필요할 수도 있습니다. 최적화 프로그램을 위한 통로를 작성해 주세요. 제가 수정하겠습니다.
봄에 최적화를 해봤는데 별로 체계적이지 않은 것 같다. 나는 무엇이 남아 있는지 찾으려고 노력할 것입니다.
시 란 무엇입니까? 포럼에서 설명할 수 없는 경우 개인을 던져주세요.
USDRUB_TOM 쌍 에 대한 Moex 거래소의 선물입니다.
Expert Advisor는 EURUSD에서만 최적화되었으며(이는 지점의 기록과 최신 첨부 폴더에서 볼 수 있음) 아직 보편적이지 않습니다. 때로는 작동하지만.
예, 지표에는 분명히 잠재력이 있습니다. 유전학을 약간 비틀었습니다. 이것은 Si 2015-2018 M1입니다.