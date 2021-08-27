차이 미적분, 예. - 페이지 20 1...131415161718192021222324 새 코멘트 Aleksey Panfilov 2020.04.05 17:18 #191 Pan PrizMA CD Phase Sin은 코드 기반에서 72 표시기를 활용 합니다. 표시기는 정현파를 기반으로 하기 때문에 외부 "레버리지" 매개변수를 변경하기만 하면 왼쪽, 오른쪽으로 이동할 수 있습니다. Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 www.mql5.com Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение... Aleksey Panfilov 2020.04.06 10:05 #192 표시기에 PanPrizMA Sin 레버리지 72 표시기의 초기 라인을 표시할 수 있는 "목발"이 있다는 사실에 주의를 기울이고 싶습니다. PanPrizMA Sin leverage 72 www.mql5.com Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения). С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на... Aleksey Panfilov 2020.04.09 07:07 #193 라인 이동에 대해 레버리지를 기간 72-73의 절반으로 설정하면 라인이 바뀝니다. 기본적으로 레버리지 = 1입니다. 정현파의 주기는 145입니다. Aleksey Panfilov 2020.04.09 17:22 #194 MT4 에 대한 지표도 코드 베이스에 있습니다. Pan PrizMA CD Phase Sin 레버리지 72 . Pan PrizMA CD Phase Sin leverage 72 www.mql5.com Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют посчитать фазу. Иногда это может быть полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же рассчитывается в градусах, принимает значения от -360... Aleksey Panfilov 2020.06.22 13:51 #195 코드 베이스의 표시기에 진폭 계산을 추가했습니다. 어레이 8의 9번째 주황색 라인. Aleksey Panfilov 2020.06.22 21:18 #196 이 스레드에 게시해야 한다고 생각했습니다. )) 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 푸리에 변환을 사용하여 미래 예측 드미트리 , 2008.04.25 15:47 아, 이 푸리에 .... 그리고 0차 고조파는 동일한 확장 기간(T)에 대한 단순 평균(SMA)과 같다는 것을 알고 있습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 푸리에 변환을 사용하여 미래 예측 골키퍼 , 2008.04.25 15:58 그 자체가 기대다. 다음과 관련이 있는 것 같습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 차이 미적분, 예. 알렉세이 판필로프 , 2018.01.31 09:38 SMA의 SMA는 내 생각에 "눈썹이 아니라 눈"이며 푸리에에 관한 것입니다. 어쩌면 우리는 더 많은 것을 얻을 것입니다. P/S 02/01/2018 차이가 있다고 생각합니다 . 이 라인에서 Banzai.mq4 표시기를 반복해 보십시오. SMA는 본질적으로 매우 작은 톱에 불과하므로 두 번째 차이를 취할 때 지표의 톱니 선을 가정합니다. 이론부터 실습까지. 2 부 흥미로운 것 Difference calculus, examples. Татьяна 2020.06.28 16:47 #197 Aleksey Panfilov : 차트에는 다음과 같이 표시됩니다. 숄더가 72인 4차 다항식에 의한 청-적색 선 보간(구간 내부의 점 찾기). 가는 파란색 선은 숄더가 78인 2차 다항식에 의한 외삽(구간 외부의 점 찾기)입니다. 빨간색, 이것은 4차 다항식을 구성하기 위한 선입니다. 마지막 막대의 시작점을 기준으로 다시 그려집니다. 어떤 번호로 전화를 걸 수 있습니까? 나는 몇 분 동안, 몇 가지 질문 Aleksey Panfilov 2020.07.02 19:35 #198 등량 가격으로 지표가 더 잘 동기화됩니다. ) 이 차트는 Stanislav Korotky의 전문가가 작성했습니다: https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419 Equal volume and range charts in MetaTrader 5 2018.12.06www.mql5.com In equivolume (equal volume) charts horizontal axis comprises not specific timestamps, but an ordered sequence of bars, each of which contains the same volume. Neither MetaTrader 4 nor MetaTrader 5 provides equivolume charts out of the box. For MetaTrader 4 it's possible to generate such charts as offline charts. This method is described in the... Aleksey Vyazmikin 2020.07.05 01:02 #199 이 방법의 효과를 확인하는 방법, 기본 전략이 있습니까? sibirqk 2020.07.05 07:10 #200 예를 들어 1000 막대와 같은 간격을두고 평균 값을 계산하십시오. 유로의 경우 1.1123으로 판명되었다고 가정 해 봅시다. 그런 다음 간격의 모든 따옴표에서 이 값을 뺍니다. 0에 가깝게 진동하는 일종의 곡률을 얻습니다. 이 곡률은 위상, 진폭, 주파수의 세 가지 매개변수에서 정현파를 사용한 최소 제곱법으로 근사됩니다. 곡률에서 이 정현파를 뺍니다. 새로운 진동 나머지를 얻고 다음 정현파를 조정합니다. 다시 빼는 식으로 4-5회 반복합니다. 결과는 예를 들어 5개의 정현파를 가정하고 미래로 100개의 막대만큼 확장합니다. 합계 하고 평균과 짜잔을 더합니다. 즉, 견적의 움직임을 100으로 예측한 것입니다. 앞으로 바. 사실, 그것은 완전한 쓰레기, 같은 푸리에이며 예측의 정확도는 거의 50/50입니다. 옛날 옛적에 나는 그런 일을했습니다. 완전히 말도 안되지만 일반적으로 이해할 수 있습니다. MT4를 위한 빠르고 무료 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 눈사태 1...131415161718192021222324 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Pan PrizMA CD Phase Sin은 코드 기반에서 72 표시기를 활용 합니다.
표시기는 정현파를 기반으로 하기 때문에 외부 "레버리지" 매개변수를 변경하기만 하면 왼쪽, 오른쪽으로 이동할 수 있습니다.
표시기에 PanPrizMA Sin 레버리지 72 표시기의 초기 라인을 표시할 수 있는 "목발"이 있다는 사실에 주의를 기울이고 싶습니다.
라인 이동에 대해 레버리지를 기간 72-73의 절반으로 설정하면 라인이 바뀝니다. 기본적으로 레버리지 = 1입니다. 정현파의 주기는 145입니다.
MT4 에 대한 지표도 코드 베이스에 있습니다. Pan PrizMA CD Phase Sin 레버리지 72 .
코드 베이스의 표시기에 진폭 계산을 추가했습니다. 어레이 8의 9번째 주황색 라인.
푸리에 변환을 사용하여 미래 예측
드미트리 , 2008.04.25 15:47아, 이 푸리에 .... 그리고 0차 고조파는 동일한 확장 기간(T)에 대한 단순 평균(SMA)과 같다는 것을 알고 있습니다.
푸리에 변환을 사용하여 미래 예측
골키퍼 , 2008.04.25 15:58
그 자체가 기대다.
차이 미적분, 예.
알렉세이 판필로프 , 2018.01.31 09:38
SMA의 SMA는 내 생각에 "눈썹이 아니라 눈"이며 푸리에에 관한 것입니다. 어쩌면 우리는 더 많은 것을 얻을 것입니다.
P/S 02/01/2018 차이가 있다고 생각합니다 . 이 라인에서 Banzai.mq4 표시기를 반복해 보십시오.
SMA는 본질적으로 매우 작은 톱에 불과하므로 두 번째 차이를 취할 때 지표의 톱니 선을 가정합니다.
차트에는 다음과 같이 표시됩니다.
숄더가 72인 4차 다항식에 의한 청-적색 선 보간(구간 내부의 점 찾기).
가는 파란색 선은 숄더가 78인 2차 다항식에 의한 외삽(구간 외부의 점 찾기)입니다.
빨간색, 이것은 4차 다항식을 구성하기 위한 선입니다. 마지막 막대의 시작점을 기준으로 다시 그려집니다.
등량 가격으로 지표가 더 잘 동기화됩니다. )
이 차트는 Stanislav Korotky의 전문가가 작성했습니다: