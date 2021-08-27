차이 미적분, 예. - 페이지 19 1...12131415161718192021222324 새 코멘트 Aleksey Panfilov 2019.04.20 08:14 #181 이 주제에서 논의된 코드 기반 MT5 , MT4 의 표시기에서 이러한 결합 "의사 푸리에"를 조합했습니다. )) 넓은 빨간색 선은 최종이며 다시 그려지지 않습니다. 나는 주제에서 세 번째 학위의 EMA에 대해 논의할 것을 제안합니다. 나는 그것을 하루 중 사용하는 법을 배우고 있습니다. Mihail Marchukajtes 2019.04.20 19:41 #182 주제에 대해서도 말씀드리겠습니다. 애니메이션은 정말 인상적이고 시장에 주파수 분석 접근 방식을 보여주기에 매우 적합하지만 실제 사용은 무엇입니까? 곡률의 굴곡에 신호를 구축하면 거래 결과에 크게 실망할 것입니다. 예를 들면: Mashka는 이미 간단한 평균 2로 이미 지연되기 시작했다고 말했습니다. 이것은 가장 간단한 변환이며 변환이 더 복잡할수록 더 많이 지연됩니다. 물론 CSSA 분석은 예외입니다. 기본적으로 반복하려고 합니다. 2006년에 대략 이러한 작업이 선행 및 다시 그리기가 아닌 지표의 형태로 등장한 것으로 기억합니다. 이는 원칙적으로 시장, 커뮤니티 전체에 대한 관심을 촉발했지만, 오히려 제 생각에는 시계열의 공적분을 구축하는 데 아주 적합한 도구는 아바타에서 한 주파수의 예측 능력을 다른 주파수로 보여주는 도구입니다. 나는 심지어 내가 찾은 주파수, 즉 주기와 고조파가 현재 시장의 이 섹션에서 예측할 수 있고 얼마 동안 TS가 작동했음을 나타내는 Lissajo 그림에서 완벽한 원을 얻을 수 있었던 것을 기억합니다. 오랫동안, 그러나 그것은 나를 위해 일했고 놀랐습니다. 그러나 선택을 손으로 수행해야 했고 Neroshelovsky 옵티마이저가 이 도구로 작업하기를 원하지 않았기 때문에 이 성공을 반복하는 데 성공하지 못했습니다. 우연이지만 CSSA에 필요한 설정을 얻었기 때문에 빈도 분석에서 이 방향이 적절하다고 생각합니다. 여기서 가장 중요한 것은 현재 주파수와 주기가 시장보다 앞서 있고 뒤처져 있지 않고 말 그대로 5-6 신호가 있었지만 무엇이라는 직접적인 증거가 있다는 것입니다. 내가 아는 한, 지금까지 아무도 MT 또는 다른 터미널에 대해 이 도구를 반복하지 않았습니다. 어쨌든 저는 만나지 못했습니다. 그리고 이전에 스레드에 게시한 사진을 보면 이러한 분석 도구를 만드는 것이 상당히 가능하지만 나보다 훨씬 더 경험 많은 프로그래머만 만들 수 있다는 것을 이해합니다. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ, что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я. 아마도 이것을 확인할 사람이 있고 나는 아무도 없기를 바랍니다. ))) 추신. 마지막 지표를 논의하려면 주제를 사용하는 것이 좋습니다. 3급 EMA, 일중 사용법을 배웁니다. Mihail Marchukajtes 2019.04.20 21:35 #184 Aleksey Panfilov : 아마도 이것을 확인할 사람이 있고 나는 아무도 없기를 바랍니다. ))) 추신. 마지막 지표를 논의하려면 주제를 사용하는 것이 좋습니다. 3급 EMA, 일중 사용법을 배웁니다. 여기에서 오리와 논의할 것이 없습니다. 아무 것도 작동하지 않을 것이라고 이미 들었습니다. 이것은 막 다른 지점이며 확인되었습니다. Lisajo 모양 + CSSA의 도움이 없다면. 결과적으로 이 주파수 분석은 모두 FATL과 SATL로 시작했습니다 와우, 무슨 단어가 기억나나요 :-), 시간낭비, 한편, 주파수 분석은 회로에서 우리에게 왔고 측정 장치의 이름은 무엇입니까? 주파수? 오실로스코프는 정확합니다. 즉, 실제로 디지털 오실로스코프를 가져 와서 선택한 섹션의 현재 주파수를 결정하고 XY 축과 수직 축에 놓고 XZ로 설정하고 그러한 주파수를 선택해야합니다. 이 빌어먹을 오실로스코프의 화면에 원이 나타나게 할수록 그 둘레가 이상적일 수록 예측이 더 좋아지겠지만 솔직히 말해서 시장에서 돈을 벌기 위해서는 3~4개의 보장된 신호가 이미 승리라고 생각합니다. 자연스럽게 IMHO. 이 수치를 얻는다는 것은 한 주파수가 다른 주파수를 따른다는 것을 의미합니다. 여기에서 kotir 또는 우리 CSSA가 당신 또는 단순히 "캐터필라" 사람들과 무엇을 쫓고 있는지 혼동하지 않도록 결정해야 합니다. 내 글을 본다면 마술사는 급증하는 기억에서 눈물을 흘릴 것입니다. FATL, SATL, Caterpillar, eh, 그 시절은 여전히 ... 그러나 그들이 말했듯이 모든 새로운 것은 잘 잊혀진 오래된 것이므로 가십시오. Alex, 그러나 슬프게도 거기에는 물고기가 없습니다 :-( 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 엘리트 지표 :) 오류, 버그, 질문 Aleksey Panfilov 2019.04.20 21:47 #185 Mihail Marchukajtes : 여기에서 논의할 것이 없습니다. 아무 것도 작동하지 않을 것이라고 이미 들었습니다. 이것은 막다른 지점이며 확인되었습니다. Lisajo 모양 + CSSA의 도움이 없다면. 결과적으로 이 주파수 분석은 모두 FATL과 SATL로 시작했습니다 와우, 무슨 단어가 기억나나요 :-), 시간낭비, 한편, 주파수 분석은 회로에서 우리에게 왔고 측정 장치의 이름은 무엇입니까? 주파수? 오실로스코프는 정확합니다. 즉, 실제로 디지털 오실로스코프를 가져 와서 선택한 섹션의 현재 주파수를 결정하고 XY 축과 수직 축에 놓고 XZ로 설정하고 그러한 주파수를 선택해야합니다. 이 빌어먹을 오실로스코프의 화면에 원이 나타나게 할수록 그 둘레가 이상적일 수록 예측이 더 좋아지겠지만 솔직히 말해서 시장에서 돈을 벌기 위해서는 3~4개의 보장된 신호가 이미 승리라고 생각합니다. 자연스럽게 IMHO. 이 수치를 얻는다는 것은 한 주파수가 다른 주파수를 따른다는 것을 의미합니다. 여기에서 kotir 또는 우리 CSSA가 당신 또는 단순히 "캐터필라" 사람들과 무엇을 쫓고 있는지 혼동하지 않도록 결정해야 합니다. 내 글을 본다면 마술사는 급증하는 기억에서 눈물을 흘릴 것입니다. FATL, SATL, Caterpillar, eh, 그 시절은 여전히 ... 그러나 그들이 말했듯이 모든 새로운 것은 잘 잊혀진 오래된 것이므로 가십시오. Alex, 그러나 슬프게도 거기에는 물고기가 없습니다 :-( 마이클, 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 내가 당신을 오해했다. 행운을 빕니다. Mihail Marchukajtes 2019.04.20 21:54 #186 Aleksey Panfilov : 마이클, 메시지를 보내주셔서 감사합니다. 내가 당신을 오해했다. 행운을 빕니다. 아니요, 왜 저는 그러한 변환의 실제 적용 측면에서 대화를 계속할 준비가 되어 있습니까? 여기에서 일반적으로 차량을 만드는 유능한 접근 방식은 해를 끼치 지 않습니다. 예를 들어 시장에서 예상되는 변동성을 추적하고 성장 기간에만 작동하면 변동성 수준 자체를 간단한 조작을 통해 빈도 또는 기간으로 조정할 수 있다고 생각합니다. 이 경우 거래 결과는 향상. 물론 IMHO... Aleksey Panfilov 2019.04.20 22:25 #187 Mihail Marchukajtes : 아니요, 왜 저는 그러한 변환의 실제 적용 측면에서 대화를 계속할 준비가 되어 있습니까? 여기에서 일반적으로 차량을 만드는 유능한 접근 방식은 해를 끼치 지 않습니다. 예를 들어 시장의 예상 변동성을 추적하고 성장 기간에만 작동하면 변동성 수준 자체를 간단한 조작을 통해 빈도 또는 기간으로 조정할 수 있다고 생각합니다. 이 경우 거래 결과는 다음과 같이 될 수 있습니다. 향상. 물론 IMHO... 후회. 이 작업은 더 이상 나에게 흥미롭지 않습니다. (( 36A8C2F9 2019.07.06 22:58 #188 Aleksey Panfilov : 빨간색의 넓은 선은 4차 포물선 보간법을 사용하여 구성된 슬라이딩 선입니다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. (아날로그는 페이지 분기의 시작 부분에서 일곱 번째까지 분석되었습니다). 내가 올바르게 이해한다면 노드는 이전에 구성된 4개의 값과 4차 포물선이 선택되고 그 위에 다섯 번째 새 값이 구축되는 새 가격입니다. 곡선 파란색 선 (다시 그리지 않은 파란색 직선의 궤적 으로 간주될 수 있음) 은 축선이며, 각 점은 특정 기간에 파란색 직선 의 각 점이 이미 올바르게 외삽된 정현파(회색)의 세 점에서 만들어지는 것과 같습니다. 단면에 의해 외삽된 회색 사인 곡선과 파란색 직선만 다시 그려집니다. 추신. 진동을 강조하는 아이디어를 실현했다면 가변 진폭과 플립(양자화의 일종)이 있는 정현파에 매우 가까운 선이 있어야 합니다. 그러한 선에 대해서만 정현파에 의한 외삽을 연구하는 것이 중요합니다. Aleksey Panfilov 2019.10.13 01:09 #189 분기의 중간 결과입니다. 적시에(늦지 않은) 신호를 생성하기 위해 다음을 터치했습니다. 다항식에 의한 보간 및 다항식 또는 정현파에 의한 외삽. 다항식 보간 및 첫 번째 또는 두 번째 차이의 제거, 파생 상품의 유사체. Nikolai Semko 가 Banzai.mq4 표시기 (게시물 #57 ) 에서 구현했습니다 . 그림에서 4차 다항식으로 평균을 낸 선과 이에 해당하는 차를 위에서 아래로 1, 2, 3으로 표시합니다. 정현파 함수의 경우와 마찬가지로 각 후속 도함수에서 주기의 약 1/4만큼 왼쪽으로 이동하는 것을 관찰합니다. 이동을 줄이기 위해 판독 지점 사이의 간격을 늘릴 수 있습니다. 적시에 신호를 수신할 가능성이 하나 더 있다는 점에 주목하고 싶습니다. 사인파 평균입니다. 차트에는 50의 레버리지로 2차 평균을 낸 지표의 첫 번째 라인이 7개 있습니다. 기간만 다릅니다. 빨간색 기간 1, 포물선. 주황색 주기 150, 정현파는 거의 일정합니다. 노란색 130, 상수 주위의 사인파. 녹색 115, 상수 주위의 사인파. 파란색 110, 상수 주위의 사인파. 파란색 104, 상수 주위의 사인파. 보라색 103, 상수 주위의 사인파. 보간 정도가 높을수록 평균 라인이 적절하게 동작하는 매개변수를 선택하기가 더 어려워집니다. 4보다 큰 차수의 다항식에 의한 합리적인 평균이 없다는 것은 이미 #64 #97 에서 언급되었습니다. 코사인을 도입하면 말 그대로 미분방정식의 계수가 부드러워지고 보간 정도가 증가할 수 있습니다. 반면에 마침표(코사인)와 숄더의 특정 비율은 5도 미만의 차수에서도 평균선을 "망칠" 수 있습니다. 예를 들어, 2차로 평균을 내더라도 (이것은 상수에 가까운 하나의 정현파) , 증가하는 숄더가 주기의 절반에 접근한 다음 진폭이 무한대로 증가합니다. 이것은 논리적입니다. 왜냐하면 상수 근처의 정현파에서 반주기 떨어진 값은 같아야 하므로 마지막으로 계산된 값과 숄더에 의해 제거된 값 사이에 모순이 발생하기 때문입니다. 이 경우 숄더가 합리적인 값으로 증가하면 평균 라인이 왼쪽으로 이동합니다. 즉, 지연이 감소 합니다. 그림의 예입니다. 시장은 통제된 동적 시스템입니다. 선체 이동 평균 포럼을 어지럽히 지 않도록 Aleksey Panfilov 2019.10.13 12:35 #190 정현파 평균. 파란색 선은 구성도이고 주황색 선은 결과입니다. Arm 72, 사인파 주기 153.
Позволю себе тоже высказаться по теме. Анимация действительно впечатляет и вполне подходит для демонстрации подхода частотного анализа рынка, но какой в нем практический смысл? Постройте по перегибам своей кривулины сигналы и выбудете горько разочарованы по результатом торговли. Просто пример: МАшка ка уже было сказано с простым усреднением 2 уже начинает запаздывать, а это ведь самое простое преобразование и чем преобразование сложнее тем он сильнее запаздывает, исключение конечно является CSSA анализ, что Вы в принципе и пытаетесь повторить. Помню еже так в году 2006 примерно появились эти работы в виде опережающего и не перерисовывающегося индикатора, что в принципе подогрело интерес к рынку сообщество в целом, но там вернее тут как раз таки думаю вполне годный инструмент по поводу построения коинтеграции временных рядом, как раз на аватарке инструмент который показывает прогностическую способность одной частоты к другой. Мне помнится даже удалось один раз получить идеальный круг на фигуре Лиссажо, что говорило о том что найденная мною частота, а именно период и гармоника являются прогностическими в данный момент на данном участке рынка и какое то время ТС работала, не долго но работала что меня и удивило. Однако повторить данный успех у меня так и не получилось, потому как там подбор нужно было делать руками и оптимизатор нерошеловский не хотел работать с этим иснтрументом. До сих пор считаю данное направление в частотном анализе актуальным, поскольку пусть и случайно, но я получил нужные настройки для CSSA. Тут главное было то что было прямое доказательство того что в данный момент частота и период идут перед рынком, а не за ним, там буквально сигналом 5-6 было, зато какие. Насколько мне известно до сих пор никто не повторил этот инструмент ни для МТ ни для другого терминала, я во всяком случае не встреччал. И гляда на те картинки которые Вы выкладывали ранее в ветке, я теперь понимаю что подобный инструмент для анализа вполне возможно создать, но только гораздо опытным программистом чем я.
아마도 이것을 확인할 사람이 있고 나는 아무도 없기를 바랍니다. )))
마지막 지표를 논의하려면 주제를 사용하는 것이 좋습니다. 3급 EMA, 일중 사용법을 배웁니다.
여기에서 오리와 논의할 것이 없습니다. 아무 것도 작동하지 않을 것이라고 이미 들었습니다. 이것은 막 다른 지점이며 확인되었습니다. Lisajo 모양 + CSSA의 도움이 없다면. 결과적으로 이 주파수 분석은 모두 FATL과 SATL로 시작했습니다 와우, 무슨 단어가 기억나나요 :-), 시간낭비, 한편, 주파수 분석은 회로에서 우리에게 왔고 측정 장치의 이름은 무엇입니까? 주파수? 오실로스코프는 정확합니다. 즉, 실제로 디지털 오실로스코프를 가져 와서 선택한 섹션의 현재 주파수를 결정하고 XY 축과 수직 축에 놓고 XZ로 설정하고 그러한 주파수를 선택해야합니다. 이 빌어먹을 오실로스코프의 화면에 원이 나타나게 할수록 그 둘레가 이상적일 수록 예측이 더 좋아지겠지만 솔직히 말해서 시장에서 돈을 벌기 위해서는 3~4개의 보장된 신호가 이미 승리라고 생각합니다. 자연스럽게 IMHO. 이 수치를 얻는다는 것은 한 주파수가 다른 주파수를 따른다는 것을 의미합니다. 여기에서 kotir 또는 우리 CSSA가 당신 또는 단순히 "캐터필라" 사람들과 무엇을 쫓고 있는지 혼동하지 않도록 결정해야 합니다. 내 글을 본다면 마술사는 급증하는 기억에서 눈물을 흘릴 것입니다. FATL, SATL, Caterpillar, eh, 그 시절은 여전히 ... 그러나 그들이 말했듯이 모든 새로운 것은 잘 잊혀진 오래된 것이므로 가십시오. Alex, 그러나 슬프게도 거기에는 물고기가 없습니다 :-(
마이클, 메시지를 보내주셔서 감사합니다.
내가 당신을 오해했다.
행운을 빕니다.
아니요, 왜 저는 그러한 변환의 실제 적용 측면에서 대화를 계속할 준비가 되어 있습니까? 여기에서 일반적으로 차량을 만드는 유능한 접근 방식은 해를 끼치 지 않습니다. 예를 들어 시장에서 예상되는 변동성을 추적하고 성장 기간에만 작동하면 변동성 수준 자체를 간단한 조작을 통해 빈도 또는 기간으로 조정할 수 있다고 생각합니다. 이 경우 거래 결과는 향상. 물론 IMHO...
후회. 이 작업은 더 이상 나에게 흥미롭지 않습니다. ((
빨간색의 넓은 선은 4차 포물선 보간법을 사용하여 구성된 슬라이딩 선입니다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. (아날로그는 페이지 분기의 시작 부분에서 일곱 번째까지 분석되었습니다). 내가 올바르게 이해한다면 노드는 이전에 구성된 4개의 값과 4차 포물선이 선택되고 그 위에 다섯 번째 새 값이 구축되는 새 가격입니다.
곡선 파란색 선 (다시 그리지 않은 파란색 직선의 궤적 으로 간주될 수 있음) 은 축선이며, 각 점은 특정 기간에 파란색 직선 의 각 점이 이미 올바르게 외삽된 정현파(회색)의 세 점에서 만들어지는 것과 같습니다.
단면에 의해 외삽된 회색 사인 곡선과 파란색 직선만 다시 그려집니다.
추신.
진동을 강조하는 아이디어를 실현했다면 가변 진폭과 플립(양자화의 일종)이 있는 정현파에 매우 가까운 선이 있어야 합니다.
그러한 선에 대해서만 정현파에 의한 외삽을 연구하는 것이 중요합니다.
분기의 중간 결과입니다.
적시에(늦지 않은) 신호를 생성하기 위해 다음을 터치했습니다.
다항식에 의한 보간 및 다항식 또는 정현파에 의한 외삽.
다항식 보간 및 첫 번째 또는 두 번째 차이의 제거, 파생 상품의 유사체.
Nikolai Semko 가 Banzai.mq4 표시기 (게시물 #57 ) 에서 구현했습니다 .
그림에서 4차 다항식으로 평균을 낸 선과 이에 해당하는 차를 위에서 아래로 1, 2, 3으로 표시합니다. 정현파 함수의 경우와 마찬가지로 각 후속 도함수에서 주기의 약 1/4만큼 왼쪽으로 이동하는 것을 관찰합니다. 이동을 줄이기 위해 판독 지점 사이의 간격을 늘릴 수 있습니다.
적시에 신호를 수신할 가능성이 하나 더 있다는 점에 주목하고 싶습니다.
사인파 평균입니다.
차트에는 50의 레버리지로 2차 평균을 낸 지표의 첫 번째 라인이 7개 있습니다. 기간만 다릅니다. 빨간색 기간 1, 포물선. 주황색 주기 150, 정현파는 거의 일정합니다. 노란색 130, 상수 주위의 사인파. 녹색 115, 상수 주위의 사인파. 파란색 110, 상수 주위의 사인파. 파란색 104, 상수 주위의 사인파. 보라색 103, 상수 주위의 사인파.
보간 정도가 높을수록 평균 라인이 적절하게 동작하는 매개변수를 선택하기가 더 어려워집니다. 4보다 큰 차수의 다항식에 의한 합리적인 평균이 없다는 것은 이미 #64 #97 에서 언급되었습니다. 코사인을 도입하면 말 그대로 미분방정식의 계수가 부드러워지고 보간 정도가 증가할 수 있습니다. 반면에 마침표(코사인)와 숄더의 특정 비율은 5도 미만의 차수에서도 평균선을 "망칠" 수 있습니다. 예를 들어, 2차로 평균을 내더라도 (이것은 상수에 가까운 하나의 정현파) , 증가하는 숄더가 주기의 절반에 접근한 다음 진폭이 무한대로 증가합니다. 이것은 논리적입니다. 왜냐하면 상수 근처의 정현파에서 반주기 떨어진 값은 같아야 하므로 마지막으로 계산된 값과 숄더에 의해 제거된 값 사이에 모순이 발생하기 때문입니다. 이 경우 숄더가 합리적인 값으로 증가하면 평균 라인이 왼쪽으로 이동합니다. 즉, 지연이 감소 합니다. 그림의 예입니다.
정현파 평균.
파란색 선은 구성도이고 주황색 선은 결과입니다.
Arm 72, 사인파 주기 153.