차이 미적분, 예. - 페이지 9

새 코멘트

Renat Akhtyamov 2018.02.04 19:09 #81

니콜라이 셈코 :

어쨌든 마지막 몇 개의 막대가 다시 그려지며 이는 코드 값 = 0을 의미합니다.

아니요

Renat Akhtyamov 2018.02.04 19:09 #82

알렉세이 판필로프 :

"4"에?

예, 4

더 많은 경우 신호

Nikolai Semko 2018.02.04 19:18 #83

레나트 아크티아모프 :

아니요

당신은 망상적이거나 기만적입니다.

또는 타임머신을 발명했습니다. 그럼 축하합니다!

적어도 하나의 다음 막대가 현재 막대의 구성에 참여하는 것을 육안으로 볼 수 있습니다.

Renat Akhtyamov 2018.02.04 19:22 #84

니콜라이 셈코 :

당신은 망상적이거나 기만적입니다.

또는 타임머신을 발명했습니다. 그럼 축하합니다!

적어도 하나의 다음 막대가 현재 막대의 구성에 참여 하는 것을 육안으로 볼 수 있습니다.

동의한다

존재하지 않는 다음 막대는 마지막으로 보이는 막대 의 구성에 참여합니다.

다음 막대가 누락됨

나는 우리가 보고 있는 인용문에서 누락된 것이 바로 그 사람이라고 생각합니다.

10분 이상 지속되지 않는 마지막 막대 하나만 숨겨져 있습니다.

//버전, 팩트가 아님

계산을 시작했지만 아직까지는 머리가 부족했습니다.

Nikolai Semko 2018.02.04 20:20 #85

레나트 아크티아모프 :

동의한다

존재하지 않는 다음 막대는 마지막으로 보이는 막대 의 구성에 참여합니다.

다음 막대가 누락됨

나는 우리가 보고 있는 인용문에서 누락된 것이 바로 그 사람이라고 생각합니다.

10분 이상 지속되지 않는 마지막 막대 하나만 숨겨져 있습니다.

//버전, 팩트가 아님

계산을 시작했지만 아직까지는 머리가 부족했습니다.

예를 들어, 다음은 푸리에 방법으로 다시 그린 근사입니다.

그리고 다음은 기간이 4이지만 왼쪽으로 2만큼 이동하는 일반적인 다시 그리지 않은 SMA입니다.

다 장난감이고 자기기만이야

Renat Akhtyamov 2018.02.04 20:25 #86

니콜라이 셈코 :

다음은 푸리에 방법으로 다시 그린 근사의 예입니다.

다음은 주기가 4이고 왼쪽으로 2만큼 이동하는 일반적인 SMA입니다.

다 장난감이고 자기기만이야

푸리에가 나보다 더 시원해

그리고 거기에 다시 그려지는 것은 무엇입니까?

Nikolai Semko 2018.02.04 20:37 #87

레나트 아크티아모프 :

푸리에가 나보다 더 시원해

그리고 거기에 다시 그려지는 것은 무엇입니까?

모든 것이 다시 그려지고 있습니다. 이 표시기의 코드를 여기 에 떨어뜨렸습니다.

애니메이션 GIF:

Renat Akhtyamov 2018.02.04 20:44 #88

니콜라이 셈코 :

모든 것이 다시 그려지고 있습니다. 이 표시기의 코드를 여기 에 떨어뜨렸습니다.

애니메이션 GIF:

그리고 한편으로는 시원하고

//애니메이션도 배워야 함

정말 열심히 다시 그리기

계산 시작점이 특정 타임스탬프에 연결되어 있으면 어떻게 됩니까?

Nikolai Semko 2018.02.04 21:48 #89

레나트 아크티아모프 :

정말 열심히 다시 그리기

계산 시작점이 특정 타임스탬프에 연결되어 있으면 어떻게 됩니까?

이 형식의 푸리에 방법에 의한 외삽은 쓸모없는 장난감입니다.

글쎄, 아마도 이 형식으로 RSI에 유용할 수 있습니다.

Aleksey Panfilov 2018.02.06 07:24 #90

역학을 보려면.

М15에 대한 동일한 전문가.

파일:
2018_02_04.zip 432 kb
어쨌든 마지막 몇 개의 막대가 다시 그려지며 이는 코드 값 = 0을 의미합니다.
"4"에?
예, 4
더 많은 경우 신호
아니요
당신은 망상적이거나 기만적입니다.
존재하지 않는 다음 막대는 마지막으로 보이는 막대 의 구성에 참여합니다.
다음 막대가 누락됨
나는 우리가 보고 있는 인용문에서 누락된 것이 바로 그 사람이라고 생각합니다.
10분 이상 지속되지 않는 마지막 막대 하나만 숨겨져 있습니다. //버전, 팩트가 아님계산을 시작했지만 아직까지는 머리가 부족했습니다.
예를 들어, 다음은 푸리에 방법으로 다시 그린 근사입니다.
그리고 다음은 기간이 4이지만 왼쪽으로 2만큼 이동하는 일반적인 다시 그리지 않은 SMA입니다.
다 장난감이고 자기기만이야
푸리에가 나보다 더 시원해
그리고 거기에 다시 그려지는 것은 무엇입니까?
모든 것이 다시 그려지고 있습니다. 이 표시기의 코드를 여기 에 떨어뜨렸습니다.
애니메이션 GIF:
그리고 한편으로는 시원하고
//애니메이션도 배워야 함
정말 열심히 다시 그리기계산 시작점이 특정 타임스탬프에 연결되어 있으면 어떻게 됩니까?
역학을 보려면.
М15에 대한 동일한 전문가.