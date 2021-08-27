차이 미적분, 예. - 페이지 21

새 코멘트
 
Aleksey Vyazmikin :
이 방법의 효과를 확인하는 방법, 기본 전략이 있습니까?

일반적으로 주제의 개발: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. 이 스레드의 게시물 141.

바이너리 적응이 거기에 적용되었고, 디지털화는 그것을 (적응) 지속적으로 매끄럽게 만드는 것을 허용해야 합니다.

또한 정현파에 뻗은 차트가 디지털화 덕분에 동일 가격 또는 동일 볼륨의 차트와 유추하여 어떻게 보이는지 볼 수 있다고 생각합니다. )

Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.08.11
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
 
Aleksey Panfilov :

일반적으로 주제의 개발: https://www.mql5.com/ru/forum/224374/page15#comment_8349118. 이 스레드의 게시물 141.

바이너리 적응이 거기에 적용되었고, 디지털화는 그것을 (적응) 지속적으로 매끄럽게 만드는 것을 허용해야 합니다.

또한 정현파에 뻗은 차트가 디지털화 덕분에 동일 가격 또는 동일 볼륨의 차트와 유추하여 어떻게 보이는지 볼 수 있다고 생각합니다. )

나는이 지표로 작업하려고 시도한 것을 보았습니다. 그것은 시장에 잘 조정되었습니다. :)

디지털화은 무슨 뜻인가요? 아직 완료되지 않은 이유는 무엇입니까?

 
Aleksey Vyazmikin :

나는이 지표로 작업하려고 시도한 것을 보았습니다. 그것은 시장에 잘 조정되었습니다. :)

디지털화은 무슨 뜻인가요? 아직 완료되지 않은 이유는 무엇입니까?

))

위상 계산은 디지털화일 뿐입니다. 즉, 선의 각 점에는 고유한 수치 위상 값이 있습니다.

 

이전에 이미 이 주제를 추천했습니다.

다시 추천합니다.

https://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421

나는 주제의 메시지 번호 자체에주의를 기울이고 싶습니다. 재미있습니다. )))

 
모든 것은 수학으로 온다, 정수를 취하라
 
Volodymyr Zubov :
모든 것은 수학으로 온다, 정수를 취 하라

당신은 이전 메시지에서 같은 주제라는 사실에 대해 이야기하고 있습니다.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


나는 수학에 대해 100% 동의합니다.

 
Aleksey Panfilov :

당신은 이전 메시지에서 같은 주제라는 사실에 대해 이야기하고 있습니다.

https://dxdy.ru/post1245166.html#p1245166


나는 수학에 대해 100% 동의합니다.

나는 그것에 대해 이야기하는 것이 아니라 쉼표 뒤에 잘못된 분기가 100개 이상 있지만 어셈블리 언어에서 곱하려고 합니다. 단지 더하기일 뿐이며 Z80 이상의 백분율은 중요하지 않습니다.

 
Volodymyr Zubov :

나는 그것에 대해 이야기하는 것이 아니라 쉼표 뒤에 잘못된 분기가 100개 이상 있지만 어셈블리 언어에서 곱하려고 합니다. 단지 더하기일 뿐이며 Z80 이상의 백분율은 중요하지 않습니다.

솔직히 담배를 피우지 않았다. :(

당신이 아닌 어셈블러와 함께.

 
Aleksey Panfilov :

솔직히 담배를 피우지 않았다. :(

당신이 아닌 어셈블러와 함께.

모든 과정에서 곱셈은 덧셈이 됩니다. 빼기(빼기) 더하기 빼기. 나머지.

 
Volodymyr Zubov :

모든 과정에서 곱셈은 덧셈이 됩니다. 빼기(빼기) 더하기 빼기. 나머지.

공식이 컴퓨터에서 작동하지 않는다는 사실에 대해 이야기하고 있습니까?

1...1415161718192021222324
새 코멘트