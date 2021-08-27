차이 미적분, 예.
차이 미적분이란 무엇입니까?
이것:
Δ f (x k ) \u003d f (x k+1 ) - f (x k )
이 스레드에서 차이 계산을 기반으로 하는 지표와 전문가를 오픈 소스로 수집할 것을 제안합니다.
예를 들어 더 시각적인 버전 으로 표시기를 다시 작성했습니다 .
차트에는 다음과 같이 표시됩니다.
숄더가 72인 4차 다항식에 의한 청-적색 선 보간(구간 내부의 점 찾기).
a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ;
가는 파란색 선은 숄더가 78인 2차 다항식에 의한 외삽(구간 외부의 점 찾기)입니다.
a2_Buffer[i]= 3160 *a1_Buffer[i] - 6240 *a1_Buffer[i+ 1 ] + 3081 *a1_Buffer[i+ 2 ];
빨간색, 이것은 4차 다항식을 구성하기 위한 선입니다. 마지막 막대의 시작점을 기준으로 다시 그려집니다.
a4_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i<= 10 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a4_Buffer[i+ 0 +z]= 5 *a4_Buffer[i+ 1 +z] - 10 *a4_Buffer[i+ 2 +z] + 10 *a4_Buffer[i+ 3 +z] - 5 *a4_Buffer[i+ 4 +z] + 1 *a4_Buffer[i+ 5 +z]; }}
네.
이것은 Newton의 이항식과 직접 관련이 있습니다.
등거리 점의 경우 사실입니다.
1 *Y1- 2 *Y2+ 1 *Y3=0 - 직선의 미분 방정식.
1 *Y1- 3 *Y2+ 3 *Y3- 1 *Y4 =0 - 2차 포물선의 미분 방정식.
1 *Y1- 4 *Y2+ 6 *Y3- 4 *Y4 + 1 *Y5 =0 - 3차 포물선의 미분 방정식.
또한 테마와 교차:
미래는 과거에 의존하는가?
모든 행동에 대해 현재에 흔적이 발생하며 이는 물론 미래에 영향을 미칩니다. :)))))
나는 철학 없이 이 스레드에서 제안합니다. 수학, 프로그래밍, 테스트, 최적화만 합시다.
이 공식을 시도 했습니까?
Y = a0 + a1X + a2X^2 + a3X^3 + a4X^4
어디:
X - 이전 막대의 가격
Y - 현재 막대의 가격.
이 그림이 나옵니다.
물론 이 형태에는 X와 Y가 있지만, 재귀방정식에서는 Y만 있고 모든 계수( a + b X + c X ^ 2 + d X ^ 3 + e X ^ 4)를 5개로 대체한다. Y 자체의 값.
코드를 보니 제대로 이해했습니다. 피드백이 포함된 일종의 필터인가요? 그리고 계수 5061600, 4926624 등은 어디에서 왔습니까?
일반적으로 칠면조는 tyrnet에서 어디에서 왔습니까? ))
1. 코드를 봤는데, 제대로 이해했나요. 피드백이 있는 필터인가요?
2. 그리고 계수 5061600, 4926624 등은 어디에서 왔습니까?
3. 일반적으로 칠면조는 tyrnet에서 어디에서 왔습니까? ))
1. 네. 이 필터는 400년이 넘었으며 데카르트, 뉴턴, 파스칼, 테일러, 라그랑주와 같은 서면 출처가 있는 이야기만 있습니다.
2. 확률이 계산됩니다. 두 번째 해에 그들은 Lagrange와 Taylor의 방법을 알게 된 것 같습니다. 계수 계산을 위한 많은 옵션이 있습니다.
3. 특히 이것은 오늘 그렸습니다. :))))))
이 스레드에서 차이 계산을 기반으로 하는 지표와 전문가를 오픈 소스로 수집할 것을 제안합니다.
시간이 지남에 따라 관심이 있다면 우리는 가치있는 것을 수집하거나 그릴 것입니다. :)
예를 들어 더 시각적인 버전 으로 표시기를 다시 작성했습니다 .