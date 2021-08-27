차이 미적분, 예. - 페이지 8 123456789101112131415...24 새 코멘트 Aleksey Panfilov 2018.01.31 09:24 #71 유리 아사울렌코 : RU의 장점은 무엇입니까? 저는 이점을 전혀 주장하지 않습니다. 제 생각에는: 처음에 시뮬레이션된 시스템의 이미지(복잡한 시스템: 비행기, 자동차)를 어느 정도 확실하게 나타내면 즉시 공간을 표시하고(예: 데카르트 시스템으로) 시스템을 모델링하는 것이 더 편리합니다. 전체 수학적 장치를 사용합니다. "위로부터의 디자인" 접근 방식 . 시스템에 대한 완전한 이해가 없다면(그들은 숲, 늪 또는 외환에 접근했습니다 :) 나는 나 자신에게 말하고 있습니다), 그들은 이미 취한 단계와 다소 좁은 개요에 의존할 수밖에 없습니다. 이것은 차이(반복) 미적분에 더 가깝습니다. 상향식 연구 접근 방식. 알고리즘을 사용하면 여러 단계를 기반으로 하여 "최상위에서 설계" 접근 방식의 관점에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해할 수 있습니다. 이 비유에서 신경망은 탐색하고 경로 및 전체 그림을 제공하는 프로브인 드론이 있는 시스템입니다. 연구 과정 에서 그녀는 관찰된 것과 선택의 중요성에 대해 프로그래밍된 많은 결정을 내릴 것입니다 . 개인적으로, 나는 항상 다른 사람들의 결정에 의존할 준비가 되어 있지 않습니다. :)))))) 그가 어떻게 대답할 수 있었을까? )) 우리는 다시 philo_Sofia에서 한 발짝 떨어져 있습니다. 나는 거기에 가고 싶지 않아. )) 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 차이 미적분, 예. 알렉세이 판필로프 , 2018.01.10 16:51 나는 철학 없이 이 스레드에서 제안합니다. 수학, 프로그래밍, 테스트, 최적화만 합시다. Aleksey Panfilov 2018.01.31 20:21 #73 알렉세이 판필로프 : 물론 이후의 차이점도 새로운 정보로 간주될 수 있습니다. 사실, 이미 첫 번째 차이점에서 우리가 구성을 그리는 대수 라인이 완전히 명확하지 않습니다. 그리고 "어깨"가 증가하면 모든 것이 혼란스러워집니다. )))) 예를 들어, 새로운 정보로서 가격 인상을 위한 또 다른 사용 사례가 있습니다. 그 안에서 증분은 명시적으로 차이로 읽혀집니다. 1*Y1 -1*Y2-2*Y2 +3*Y3-1*Y4 =0 1*Y1 -1*Y2-3*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0 1*Y1 -1*Y2-4*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0 1*Y1 -1*Y2-5*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0 1*Y1 -1*Y2-6*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0 2*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +3*Y3-1*Y4 3*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 4*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6 5*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7 6*Y2 =1*Y1 -1*Y2 +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8 a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ] + 3 *a1_Buffer[i+ 1 ] - 1 *a1_Buffer[i+ 2 ] )/ 2 ; a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ] + 6 *a2_Buffer[i+ 1 ] - 4 *a2_Buffer[i+ 2 ] + 1 *a2_Buffer[i+ 3 ] )/ 3 ; a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ] + 10 *a3_Buffer[i+ 1 ] - 10 *a3_Buffer[i+ 2 ] + 5 *a3_Buffer[i+ 3 ] - 1 *a3_Buffer[i+ 4 ])/ 4 ; a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ] + 15 *a4_Buffer[i+ 1 ] - 20 *a4_Buffer[i+ 2 ] + 15 *a4_Buffer[i+ 3 ] - 6 *a4_Buffer[i+ 4 ] + 1 *a4_Buffer[i+ 5 ])/ 5 ; a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+ 1 ] + 21 *a5_Buffer[i+ 1 ] - 35 *a5_Buffer[i+ 2 ] + 35 *a5_Buffer[i+ 3 ] - 21 *a5_Buffer[i+ 4 ] + 7 *a5_Buffer[i+ 5 ] - 1 *a5_Buffer[i+ 6 ])/ 6 ; 그림은 5차 다항식(연결된 점의 수에 따라)에 의해 조건부로 구성된 선(빨간색)도 그래프 근처에 자신 있게 머물기 시작했음을 보여줍니다. 말하자면, 우리는 첫 번째 차이(가격 증분)에 대한 4차 다항식을 희생하여 5차로 차수(포인트 수 측면에서)를 증가시켰습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 차이 미적분, 예. 막심 드미트리예프 스키 , 2018.01.31 05:37 거기에서 행렬은 단순히 이미 퇴화합니다. :) 이러한 경우 정규화가 적용 되고 차수가 감소합니다. 정규화인가? 파일: 2018_01_30_EMA_Polynom_p1bv.3h.mq4 18 kb Difference calculus, examples. 이론부터 실습까지 From theory to practice Igor Chemodanov 2018.02.01 04:29 #74 IMHO, 퍼셉트론은 최고의 미적분학입니다. 내가 사용하는 것입니다. Aleksey Panfilov 2018.02.03 23:27 #75 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 차이 미적분, 예. 알렉세이 판필로프 , 2018.01.10 18:34 나는 우리가 전문가와 최적화에 도달할 것이라고 생각합니다. 최적화를 위해 메시지 51 의 표시기에 외삽 암을 변경할 수 있는 기능을 추가해 보겠습니다. 3차 다항식에 의한 외삽. //| Copyright 2018, Aleksey Panfilov. | //| filpan1@yandex.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru" #property link "filpan1@yandex.ru" #property version "1.2" #property description "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72" #property strict #include <MovingAverages.mqh> #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 2 //--- plot a1_ #property indicator_label1 "MACD" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrSilver #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 //--- plot a2_ #property indicator_label2 "Signal" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrYellow #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 3 //--- plot a3_ #property indicator_label3 "Fast_line_1" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrSilver #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 8 //--- plot a4_ #property indicator_label4 "Fast_line_2" #property indicator_type4 DRAW_LINE #property indicator_color4 clrBlue #property indicator_style4 STYLE_SOLID #property indicator_width4 3 //--- plot a5_ #property indicator_label5 "Slow_line_1" #property indicator_type5 DRAW_LINE #property indicator_color5 clrDarkGreen #property indicator_style5 STYLE_SOLID #property indicator_width5 3 //--- plot a6_ #property indicator_label6 "Slow_line_2" #property indicator_type6 DRAW_LINE #property indicator_color6 clrRed #property indicator_style6 STYLE_SOLID #property indicator_width6 3 //--- input parameters // int LIN_1_STEP =4; //line_1_power //input int LIN_1_PLECHO =72; //Fast_line_1_leverage // int LIN_2_STEP =2;//line_2_power //input int LIN_2_PLECHO =78; //Fast_line_2_leverage // int LIN_3_STEP =4;//line_3_power //input int LIN_3_PLECHO =72; //Slow_line_1_leverage // int LIN_4_STEP =2;//Slow_line_4_power //input int LIN_4_PLECHO =72;//Slow_line_2_leverage input int leverage = 72 ; input int TOCHKA_VHODA = 300 ; // start_point //input int base =450; int point_shift_1 = 0 ; int point_shift_2 = 0 ; //input int Multiplikator = 10; //input int InpSignalSMA = 9; // Signal SMA Period //--- indicator buffers double a1_Buffer[]; double a2_Buffer[]; double a3_Buffer[]; double a4_Buffer[]; double a5_Buffer[]; double a6_Buffer[]; //double a7_Buffer[]; //double a8_Buffer[]; /**/ //=========================================================================================== double Znach; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer ( 0 ,a5_Buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,a6_Buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,a1_Buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,a2_Buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,a3_Buffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,a4_Buffer, INDICATOR_DATA ); //---- //---- SetIndexShift ( 2 , 0 ); SetIndexShift ( 0 , 20 ); SetIndexShift ( 3 , 92 -leverage); SetIndexShift ( 4 , 38 ); SetIndexShift ( 5 , 56 ); SetIndexShift ( 1 , 74 ); // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL; // if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25)) TOCHKA_VHODA=(base*2+25); //------ //=========================================================================================== //=========================================================================================== return ( INIT_SUCCEEDED ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i,z,limit; // int Bars=Bars(_Symbol,_Period); if (prev_calculated== 0 ) // first calculation { limit=rates_total-TOCHKA_VHODA; //--- set empty value for first limit bars //Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit); if (limit< 1 ) return ( 0 ); for (i=rates_total- 1 ;i>=limit;i--) { a1_Buffer[i]=open[limit+ 1 ]; a2_Buffer[i]=open[limit+ 1 ]; a3_Buffer[i]=open[limit+ 1 ]; a4_Buffer[i]=open[limit+ 1 ]; a5_Buffer[i]=open[limit+ 1 ]; a6_Buffer[i]=open[limit+ 1 ]; } } else limit=rates_total-prev_calculated; //--- main loop for (i=limit;i>= 0 && ! IsStopped ();i--) { //=========================================================================================== Znach = 0 ; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i); //=========================================================================================== a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach) + 5061600 *a1_Buffer[i+ 1 ]- 7489800 *a1_Buffer[i+ 2 ]+ 4926624 *a1_Buffer[i+ 3 ]- 1215450 *a1_Buffer[i+ 4 ])/ 1282975 ; a5_Buffer[i+ 92 ]=a1_Buffer[i]; if (i>= 0 ) { for (z= 92 - 1 ;z>= 0 ;z--){ a5_Buffer[i+ 0 +z]= 4 *a5_Buffer[i+ 1 +z] - 6 *a5_Buffer[i+ 2 +z] + 4 *a5_Buffer[i+ 3 +z] - 1 *a5_Buffer[i+ 4 +z]; }} a2_Buffer[i+ 92 -leverage]=a5_Buffer[i+ 92 -leverage]; // a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; // a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56]; // a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74]; // a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a4_Buffer[i+0+z]= 5*a4_Buffer[i+1+z] - 10*a4_Buffer[i+2+z] + 10*a4_Buffer[i+3+z] - 5*a4_Buffer[i+4+z] + 1*a4_Buffer[i+5+z]; }} // a3_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){ a3_Buffer[i+0+z]= 2.998096443*a3_Buffer[i+1+z] - 2.998096443*a3_Buffer[i+2+z] + 1*a3_Buffer[i+3+z] ; }} // a5_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){ a5_Buffer[i+0+z]= 3*a5_Buffer[i+1+z] - 3*a5_Buffer[i+2+z] + 1*a5_Buffer[i+3+z] ; }} // a6_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i]; if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){ a6_Buffer[i+0+z]= 3.998096443*a6_Buffer[i+1+z] - 5.996192886*a6_Buffer[i+2+z] + 3.998096443*a6_Buffer[i+3+z] - 1*a6_Buffer[i+4+z] ; }} // a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach) +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800 *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975; // a4_Buffer[i]= 2701*a3_Buffer[i] -5328 *a3_Buffer[i+1 ] + 2628 *a3_Buffer[i+2 ]; //================================================================================================================================================================================================ //================================================================================================================================================================================================ // a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator; } //---- //--- signal line counted in the 2-nd buffer // ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer); //--- done //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ Разностное исчисление, примеры. 2018.01.18www.mql5.com Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде... 파일: 2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2.mq4 17 kb Aleksey Panfilov 2018.02.03 23:38 #76 지표의 기능을 보기 위해 잘 알려진 사내 이동 평균 .mq4 Expert Advisor를 사용해 보겠습니다. 두 곡선의 교차점을 유일한 신호로 사용합니다. 변경해 보겠습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Average.mq4 | //| Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql4.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2005-2014, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql4.com" #property description "Moving Average sample expert advisor" #define MAGICMA 20131111 //--- Inputs input double Lots = 0.1 ; input double MaximumRisk = 0.02 ; input double DecreaseFactor= 3 ; input int leverage_1 = 72 ; input int leverage_2 = 56 ; //input int MovingPeriod =12; //input int MovingShift =6; //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate open positions | //+------------------------------------------------------------------+ int CalculateCurrentOrders( string symbol) { int buys= 0 ,sells= 0 ; //--- for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()== Symbol () && OrderMagicNumber ()==MAGICMA) { if ( OrderType ()== OP_BUY ) buys++; if ( OrderType ()== OP_SELL ) sells++; } } //--- return orders volume if (buys> 0 ) return (buys); else return (-sells); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Calculate optimal lot size | //+------------------------------------------------------------------+ double LotsOptimized() { double lot=Lots; int orders= HistoryTotal (); // history orders total int losses= 0 ; // number of losses orders without a break //--- select lot size lot= NormalizeDouble ( AccountFreeMargin ()*MaximumRisk/ 1000.0 , 1 ); //--- calcuulate number of losses orders without a break if (DecreaseFactor> 0 ) { for ( int i=orders- 1 ;i>= 0 ;i--) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )== false ) { Print ( "Error in history!" ); break ; } if ( OrderSymbol ()!= Symbol () || OrderType ()> OP_SELL ) continue ; //--- if ( OrderProfit ()> 0 ) break ; if ( OrderProfit ()< 0 ) losses++; } if (losses> 1 ) lot= NormalizeDouble (lot-lot*losses/DecreaseFactor, 1 ); } //--- return lot size if (lot< 0.1 ) lot= 0.1 ; return (lot); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for open order conditions |2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2 //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForOpen() { double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P; int res; //--- go trading only for first tiks of new bar // if(Volume[0]>1) return; //--- get Moving Average // ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); ma_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 0 ); ma_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 0 ); ma_1_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 1 ); ma_2_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 1 ); //--- sell conditions if (ma_2_P < ma_1_P && ma_1 < ma_2) { res= OrderSend ( Symbol (), OP_SELL ,LotsOptimized(), Bid , 3 , 0 , 0 , "" ,MAGICMA, 0 ,Red); return ; } //--- buy conditions if (ma_2_P > ma_1_P && ma_1 > ma_2) { res= OrderSend ( Symbol (), OP_BUY ,LotsOptimized(), Ask , 3 , 0 , 0 , "" ,MAGICMA, 0 ,Blue); return ; } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for close order conditions | //+------------------------------------------------------------------+ void CheckForClose() { double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P; //--- go trading only for first tiks of new bar // if(Volume[0]>1) return; //--- get Moving Average // ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); ma_1= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 0 ); ma_2= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 0 ); ma_1_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_1, 300 , 3 , 2 ); ma_2_P= iCustom ( NULL , 0 , "2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2" ,leverage_2, 300 , 3 , 2 ); //--- for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderMagicNumber ()!=MAGICMA || OrderSymbol ()!= Symbol ()) continue ; //--- check order type if ( OrderType ()== OP_BUY ) { if (ma_2_P <= ma_1_P && ma_1 < ma_2) { if (! OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Bid , 3 ,White)) Print ( "OrderClose error " , GetLastError ()); } break ; } if ( OrderType ()== OP_SELL ) { if (ma_2_P >= ma_1_P && ma_1 > ma_2) { if (! OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), Ask , 3 ,White)) Print ( "OrderClose error " , GetLastError ()); } break ; } } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| OnTick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { //--- check for history and trading if ( Bars < 100 || IsTradeAllowed ()== false ) return ; //--- calculate open orders by current symbol if (CalculateCurrentOrders( Symbol ())== 0 ) CheckForOpen(); else CheckForClose(); //--- } //+------------------------------------------------------------------+ 파일: 2018_02_02_Moving_Average_EMA_Polynom_s4_s3_p72.mq4 12 kb Aleksey Panfilov 2018.02.03 23:50 #77 파일: 2018_02_02.zip 523 kb Renat Akhtyamov 2018.02.04 17:01 #78 EURUSD, M15, 2포인트의 동일한 스프레드 사용 가능: 죄송하지만 코드를 넣을 수 없습니다 파일: ljymv0b9eu.zip 9 kb Nikolai Semko 2018.02.04 18:45 #79 레나트 아크티아모프 : 죄송하지만 코드를 넣을 수 없습니다 어쨌든 마지막 몇 개의 막대가 다시 그려지며 이는 코드 값 = 0을 의미합니다. 