차이 미적분, 예. - 페이지 18 1...1112131415161718192021222324 새 코멘트 Maxim Kuznetsov 2019.03.09 21:11 #171 Aleksey Panfilov : 빨간색의 넓은 선은 4차 포물선 보간법을 사용하여 구성된 슬라이딩 선입니다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. (아날로그는 페이지 분기 시작 부분에서 일곱 번째까지 분해되었습니다). 내가 올바르게 이해한다면 노드는 이전에 구성된 4개의 값과 4차 포물선이 선택되고 그 위에 다섯 번째 새 값이 구축되는 새 가격입니다. 곡선 파란색 선 (다시 그리지 않은 파란색 직선의 궤적 으로 간주될 수 있음) 은 축선이며, 각 점은 특정 기간에 파란색 직선 의 각 점이 이미 올바르게 외삽된 정현파(회색)의 세 점에서 만들어지는 것과 같습니다. 단면에 의해 외삽된 회색 사인 곡선과 파란색 직선만 다시 그려집니다. 추신. 진동을 강조하는 아이디어를 실현했다면 가변 진폭과 플립(양자화의 일종)이 있는 정현파에 매우 가까운 선이 있어야 합니다. 그러한 선에 대해서만 정현파에 의한 외삽을 연구하는 것이 중요합니다. 넓은 빨간색 - 이상한 보간 .. 가볍게 두는 것이 가치가 없습니다. 데이터가 충분하지만 분명히 오른쪽으로 크게 이동했습니다(__history__ 보간기는 정의에 따라 금지됨). 그리고 잘못된 보간으로 인해 **extra**** 내삽법은 소리를 내는 구형 말입니다 :-) --- 나는 설명합니다 - 역사적 데이터가 있습니다. 당신은 (무슨 근거로 했는지는 모르겠지만) 어떤 곳에서는 (!!) 거듭제곱 다항식으로 그것들을 보간할 수 있다고 결정합니다. 주어진 간격에 대한 보간 결과, 특정 기준을 만족하는 선을 얻어야 합니다. 일반적으로 평균 편차. __historical__ 데이터에 네이티브로 있어야 하며 시각적으로 따라가야 합니다. 최신 데이터의 일부 창을 제외하고. --- 접근 방식 자체가 고전적이지만 :-) 우리는 흔들리는 이론에 기반한 약간의 데이터를 가지고 있지만 다항식으로 기술하고, 보간하고, 확인하고, 다항식의 근원에서 외삽할 권리가 있다고 가정합니다. Aleksey Panfilov 2019.03.11 20:01 #172 Maxim Kuznetsov : 넓은 빨간색 - 이상한 보간 .. 가볍게 두는 것이 가치가 없습니다. 데이터가 충분하지만 분명히 오른쪽으로 크게 이동했습니다(__history__ 보간기는 정의에 따라 금지됨). 그리고 잘못된 보간으로 인해 **extra**** 내삽법은 소리를 내는 구형 말입니다 :-) --- 나는 설명합니다 - 과거 데이터가 있습니다. 당신은 (무슨 근거로 했는지는 모르겠지만) 어떤 곳에서는 (!!) 거듭제곱 다항식으로 그것들을 보간할 수 있다고 결정합니다. 주어진 간격에 대한 보간 결과, 특정 기준을 만족하는 선을 얻어야 합니다. 일반적으로 평균 편차. __historical__ 데이터에 네이티브로 있어야 하며 시각적으로 따라가야 합니다. 가장 최신 데이터의 일부 창을 제외하고. --- 접근 방식 자체가 고전적이지만 :-) 우리는 흔들리는 이론에 기반한 약간의 데이터를 가지고 있지만 다항식으로 기술하고, 보간하고, 확인하고, 다항식의 근원에서 외삽할 권리가 있다고 가정합니다. 2018.01.12 12:23 #35 KO 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 차이 미적분, 예. 세르게이 찰리셰프 , 2018.01.10 19:11 보간 및 외삽 = 모두 회귀입니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 차이 미적분, 예. 니콜라이 셈코 , 2018.01.12 00:43 나는 단지 사물의 고유명사와 일반적으로 통용되는 용어를 사용하여 혼동이 없도록 해야 한다고 주장합니다. 제 생각에는 이 스레드의 시작 부분에서 재귀를 언급하는 것이 더 논리적일 것이며 보간, 근사 및 다항식은 말할 것도 없습니다. 그들은 귀하의 예에 표시되지 않습니다. 그리고 형식의 과도한 정확성으로 다른 사람들을 오도하지 않도록 표시기를 왼쪽으로 이동하는 데 중점을 두는 것이 더 정확할 것입니다. 모든 사람이 다른 사람의 코드를 이해하는 것을 좋아하지는 않지만 저도 그 코드에 빠졌습니다. Nikolai, 메시지와 첨부된 표시기에 감사드립니다. 그리고 무엇보다도 용어와 이름에 대한 명확한 이해가 필요하다는 데 전적으로 동의합니다. 제 입장을 설명하겠습니다. 두 점에서 직선을 그리는 것이 가능합니다. 즉, 점 사이의 간격 내부(보간) 또는 점 사이의 간격 외부(외삽)에서 이 직선의 임의의 점을 찾는 것을 의미합니다. 3개의 점을 사용 하여 선형 이차 방정식으로 데카르트 좌표계로 표현되는 정사각형 포물선에 해당하는 단일 값 곡선을 그릴 수 있습니다. 즉, 극점 사이의 간격 내부(보간)와 이 간격 외부(외삽) 모두에서 이 곡선의 모든 점을 찾을 수도 있습니다. 동시에 이러한 점을 구성하는 법칙은 다항식으로 유지됩니다. 나는 또한 최소한 세 가지 점에서 우리가 사인파 발전 법칙을 가정한다면 명확한 사인파를 그리는 것이 가능하고, 그것이 존재한다고 가정하면 원을 그리는 것이 가능하다는 것을 덧붙일 것입니다. 따라서 3점에 대한 2차 다항식에 의한 보간 (우리의 경우 2개는 이전 기록을 축적하고 3개는 새로운 정보를 전달함) 4번째는 필수 (다른 법칙이 있을 수 있음) 및 충분 행동이나 과정의 정의. 물론 이에 대한 다른 조건을 제시하지 않는 경우입니다. 동시에 필요한 최소 수를 초과하는 값의 수에 대한 곡선을 작성해야 하는 경우 회귀를 포함하여 값에 가중치를 부여하는 통계적으로(또는 그렇지 않은 경우) 합리적인 방법은 다음과 같아야 한다는 데 전적으로 동의합니다. 사용된. 시장은 통제된 동적 시스템입니다. 오래된 물건 그렇다면 시장의 제품은 무엇에 Nikolai Semko 2019.03.12 08:34 #173 Aleksey Panfilov : 1년 이상이 지났지만 Alexey, 여전히 완고하게 차트를 왼쪽으로 이동합니다 . 왜 이것이 (자기) 속임수입니까? 시각화를 보면 누군가 아이디어를 낼 수도 있습니다. 아무리 애를 써도 실제 거래에서 뭘 잡아야 할지 모르겠더라고요. 그런 다음 로봇이 그것에 쓰려고 했습니까? Aleksey Panfilov 2019.03.12 13:32 #174 Nikolai Semko : 1년 이상이 지났지만 Alexey, 여전히 완고하게 차트를 왼쪽으로 이동합니다 . 왜 이것이 (자기) 속임수입니까? 시각화를 보면 누군가 아이디어를 낼 수도 있습니다. 아무리 애를 써도 실제 거래에서 뭘 잡아야 할지 모르겠더라고요. 그런 다음 로봇이 그것에 쓰려고 했습니까? Nikolay님을 환영합니다. 이 스레드에 테스터 로봇을 게시했습니다. 마지막 은 얼마 남지 않았습니다. 귀하의 지표 Banzai.mq4 에 따르면 테스트도 있었습니다 . 아직 이 지표에 대해 구체적으로 테스트하지 않았습니다. 마지막 로봇을 운전할 수 있으며 표시등과 회로는 비슷합니다. 글쎄, 교대. :)) 그것은 또한 건설 계획에 해당합니다. 파란색 선은 오픈 포인트에서 레버리지가 20인 1급 EMA입니다. 시작점에 따라 기간이 41인 클래식 EMA에 완전히 해당합니다 . 20 간격을 뒤로 이동했습니다. 가는 선은 건설 계획을 보여줍니다. 사실 이것은 이전에 계산된 포인트에서 아르키메데스의 레버입니다. 유추하여 파란색 선은 2차 포물선으로 개구부에 연결되어 있기 때문에 2차 EMA입니다. 빨간색 선은 3차 다항식으로 시작점에 연결됩니다. 등. ))) 추신. 첨부된 애니메이션에 대해 특별히 감사드립니다. 순수 수학, 물리학, 논리(braingames.ru): 추세 지표 엘리트 지표 :) Aleksey Panfilov 2019.03.12 13:51 #175 Nikolai Semko : Canvas 스레드 읽기 - 멋지네요! 놀라운 기회가 열립니다. 그리고 Sergey Pavlov 는 한때 직선 광선을 사용할 가능성을 탐구했습니다. 이것은 그의 오래된 스크린샷 중 하나입니다. 그리고 현재 분기에서는 직선 광선뿐만 아니라 포물선 및 정현파를 구성하는 알고리즘을 고려합니다. 아마도 이 모든 것을 종합한 결과일 것입니다. 무슨 일이 일어날 것? :)) Nikolai Semko 2019.03.30 07:07 #176 사실, 모든 것이 동일하며 표시기 재귀를 통해 훨씬 더 쉽습니다. https://www.mql5.com/ru/code/25113 최소 기간이 2N인 MA를 자체적으로 취하면 이 스레드의 어딘가에 언급된 Pascal의 삼각형 형태로 막대의 가중치를 얻을 수 있습니다. MaFromMa www.mql5.com Данный индикатор создан для демонстрации индикаторной рекурсии, когда индикатор рассчитывается из самого себя любое количество раз. В этом варианте рассчитывается Moving Avarage с периодом Per2 от другого Moving Avarage с периодом Per1 любое количество повторений N. Renat Akhtyamov 2019.03.30 07:17 #177 Nikolai Semko : 사실, 모든 것이 동일하며 표시기 재귀를 통해 훨씬 간단합니다. https://www.mql5.com/en/code/25113 아주 멋지게 하지만 이 지표에서 내가 이해하는 논리적 아이디어는 사후 사실로부터 현재까지 이전 시간에 예측하는 것입니다. 그렇다면 현재에서 미래로 어떻게 만들 것인가? Nikolai Semko 2019.03.30 07:20 #178 Renat Akhtyamov : 아주 멋지게 하지만 이 지표에서 내가 이해하는 논리적 아이디어는 사후 사실로부터 현재까지 이전 시간에 예측하는 것입니다. 그렇다면 현재에서 미래로 어떻게 만들 것인가? 그것은 나를 포함하여 여러 번 여기에 작성되었습니다. 다시 그린 꼬리에 도움이 되는 다항식 회귀. 푸리에 근사도 가능합니다. Alexey Panfilov가 여기에서 구현한 것. 그는 또한 꼬리를 다시 그려서 이러한 모든 쓸모없는 장난감을 썼습니다. Renat Akhtyamov 2019.03.30 07:34 #179 Nikolai Semko : 그것은 나를 포함하여 여러 번 여기에 작성되었습니다. 다시 그린 꼬리에 도움이 되는 다항식 회귀. 푸리에 근사도 가능합니다. Alexey Panfilov가 여기에서 구현한 것. 그는 또한 꼬리를 다시 그려서 이러한 모든 쓸모없는 장난감을 썼습니다. 음 그리고 최선의 결정은 채널입니까? Nikolai Semko 2019.03.30 07:37 #180 Renat Akhtyamov : 음 그리고 최선의 결정은 채널입니까? 역사와 통제 전반에 걸쳐 선형 및 포물선 채널을 찾습니다. 일반적으로 5에서 15 사이의 소수만 있습니다. 1...1112131415161718192021222324 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
빨간색의 넓은 선은 4차 포물선 보간법을 사용하여 구성된 슬라이딩 선입니다. 그녀는 다시 그리지 않습니다. (아날로그는 페이지 분기 시작 부분에서 일곱 번째까지 분해되었습니다). 내가 올바르게 이해한다면 노드는 이전에 구성된 4개의 값과 4차 포물선이 선택되고 그 위에 다섯 번째 새 값이 구축되는 새 가격입니다.
곡선 파란색 선 (다시 그리지 않은 파란색 직선의 궤적 으로 간주될 수 있음) 은 축선이며, 각 점은 특정 기간에 파란색 직선 의 각 점이 이미 올바르게 외삽된 정현파(회색)의 세 점에서 만들어지는 것과 같습니다.
단면에 의해 외삽된 회색 사인 곡선과 파란색 직선만 다시 그려집니다.
추신.
진동을 강조하는 아이디어를 실현했다면 가변 진폭과 플립(양자화의 일종)이 있는 정현파에 매우 가까운 선이 있어야 합니다.
그러한 선에 대해서만 정현파에 의한 외삽을 연구하는 것이 중요합니다.
넓은 빨간색 - 이상한 보간 .. 가볍게 두는 것이 가치가 없습니다. 데이터가 충분하지만 분명히 오른쪽으로 크게 이동했습니다(__history__ 보간기는 정의에 따라 금지됨).
그리고 잘못된 보간으로 인해 **extra**** 내삽법은 소리를 내는 구형 말입니다 :-)
---
나는 설명합니다 - 역사적 데이터가 있습니다. 당신은 (무슨 근거로 했는지는 모르겠지만) 어떤 곳에서는 (!!) 거듭제곱 다항식으로 그것들을 보간할 수 있다고 결정합니다. 주어진 간격에 대한 보간 결과, 특정 기준을 만족하는 선을 얻어야 합니다.
일반적으로 평균 편차. __historical__ 데이터에 네이티브로 있어야 하며 시각적으로 따라가야 합니다. 최신 데이터의 일부 창을 제외하고.
---
접근 방식 자체가 고전적이지만 :-) 우리는 흔들리는 이론에 기반한 약간의 데이터를 가지고 있지만 다항식으로 기술하고, 보간하고, 확인하고, 다항식의 근원에서 외삽할 권리가 있다고 가정합니다.
넓은 빨간색 - 이상한 보간 .. 가볍게 두는 것이 가치가 없습니다. 데이터가 충분하지만 분명히 오른쪽으로 크게 이동했습니다(__history__ 보간기는 정의에 따라 금지됨).
그리고 잘못된 보간으로 인해 **extra**** 내삽법은 소리를 내는 구형 말입니다 :-)
---
나는 설명합니다 - 과거 데이터가 있습니다. 당신은 (무슨 근거로 했는지는 모르겠지만) 어떤 곳에서는 (!!) 거듭제곱 다항식으로 그것들을 보간할 수 있다고 결정합니다. 주어진 간격에 대한 보간 결과, 특정 기준을 만족하는 선을 얻어야 합니다.
일반적으로 평균 편차. __historical__ 데이터에 네이티브로 있어야 하며 시각적으로 따라가야 합니다. 가장 최신 데이터의 일부 창을 제외하고.
---
접근 방식 자체가 고전적이지만 :-) 우리는 흔들리는 이론에 기반한 약간의 데이터를 가지고 있지만 다항식으로 기술하고, 보간하고, 확인하고, 다항식의 근원에서 외삽할 권리가 있다고 가정합니다.
2018.01.12 12:23 #35 KO
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
차이 미적분, 예.
세르게이 찰리셰프 , 2018.01.10 19:11
보간 및 외삽 = 모두 회귀입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
차이 미적분, 예.
니콜라이 셈코 , 2018.01.12 00:43
나는 단지 사물의 고유명사와 일반적으로 통용되는 용어를 사용하여 혼동이 없도록 해야 한다고 주장합니다. 제 생각에는 이 스레드의 시작 부분에서 재귀를 언급하는 것이 더 논리적일 것이며 보간, 근사 및 다항식은 말할 것도 없습니다. 그들은 귀하의 예에 표시되지 않습니다. 그리고 형식의 과도한 정확성으로 다른 사람들을 오도하지 않도록 표시기를 왼쪽으로 이동하는 데 중점을 두는 것이 더 정확할 것입니다. 모든 사람이 다른 사람의 코드를 이해하는 것을 좋아하지는 않지만 저도 그 코드에 빠졌습니다.
Nikolai, 메시지와 첨부된 표시기에 감사드립니다.
그리고 무엇보다도 용어와 이름에 대한 명확한 이해가 필요하다는 데 전적으로 동의합니다.
제 입장을 설명하겠습니다.
두 점에서 직선을 그리는 것이 가능합니다. 즉, 점 사이의 간격 내부(보간) 또는 점 사이의 간격 외부(외삽)에서 이 직선의 임의의 점을 찾는 것을 의미합니다.
3개의 점을 사용 하여 선형 이차 방정식으로 데카르트 좌표계로 표현되는 정사각형 포물선에 해당하는 단일 값 곡선을 그릴 수 있습니다. 즉, 극점 사이의 간격 내부(보간)와 이 간격 외부(외삽) 모두에서 이 곡선의 모든 점을 찾을 수도 있습니다. 동시에 이러한 점을 구성하는 법칙은 다항식으로 유지됩니다. 나는 또한 최소한 세 가지 점에서 우리가 사인파 발전 법칙을 가정한다면 명확한 사인파를 그리는 것이 가능하고, 그것이 존재한다고 가정하면 원을 그리는 것이 가능하다는 것을 덧붙일 것입니다.
따라서 3점에 대한 2차 다항식에 의한 보간 (우리의 경우 2개는 이전 기록을 축적하고 3개는 새로운 정보를 전달함) 4번째는 필수 (다른 법칙이 있을 수 있음) 및 충분 행동이나 과정의 정의.
물론 이에 대한 다른 조건을 제시하지 않는 경우입니다.동시에 필요한 최소 수를 초과하는 값의 수에 대한 곡선을 작성해야 하는 경우 회귀를 포함하여 값에 가중치를 부여하는 통계적으로(또는 그렇지 않은 경우) 합리적인 방법은 다음과 같아야 한다는 데 전적으로 동의합니다. 사용된.
1년 이상이 지났지만 Alexey, 여전히 완고하게 차트를 왼쪽으로 이동합니다 . 왜 이것이 (자기) 속임수입니까?
시각화를 보면 누군가 아이디어를 낼 수도 있습니다.
아무리 애를 써도 실제 거래에서 뭘 잡아야 할지 모르겠더라고요.
그런 다음 로봇이 그것에 쓰려고 했습니까?
1년 이상이 지났지만 Alexey, 여전히 완고하게 차트를 왼쪽으로 이동합니다 . 왜 이것이 (자기) 속임수입니까?
시각화를 보면 누군가 아이디어를 낼 수도 있습니다.
아무리 애를 써도 실제 거래에서 뭘 잡아야 할지 모르겠더라고요.
그런 다음 로봇이 그것에 쓰려고 했습니까?
Nikolay님을 환영합니다.
이 스레드에 테스터 로봇을 게시했습니다. 마지막 은 얼마 남지 않았습니다. 귀하의 지표 Banzai.mq4 에 따르면 테스트도 있었습니다 .
아직 이 지표에 대해 구체적으로 테스트하지 않았습니다. 마지막 로봇을 운전할 수 있으며 표시등과 회로는 비슷합니다.
글쎄, 교대. :))
그것은 또한 건설 계획에 해당합니다.
파란색 선은 오픈 포인트에서 레버리지가 20인 1급 EMA입니다. 시작점에 따라 기간이 41인 클래식 EMA에 완전히 해당합니다 . 20 간격을 뒤로 이동했습니다.
가는 선은 건설 계획을 보여줍니다. 사실 이것은 이전에 계산된 포인트에서 아르키메데스의 레버입니다.
유추하여 파란색 선은 2차 포물선으로 개구부에 연결되어 있기 때문에 2차 EMA입니다.
빨간색 선은 3차 다항식으로 시작점에 연결됩니다.
등. )))
추신.
첨부된 애니메이션에 대해 특별히 감사드립니다.
Canvas 스레드 읽기 - 멋지네요!
놀라운 기회가 열립니다.
그리고 Sergey Pavlov 는 한때 직선 광선을 사용할 가능성을 탐구했습니다.
이것은 그의 오래된 스크린샷 중 하나입니다.
그리고 현재 분기에서는 직선 광선뿐만 아니라 포물선 및 정현파를 구성하는 알고리즘을 고려합니다.
아마도 이 모든 것을 종합한 결과일 것입니다. 무슨 일이 일어날 것? :))
사실, 모든 것이 동일하며 표시기 재귀를 통해 훨씬 더 쉽습니다.
https://www.mql5.com/ru/code/25113
최소 기간이 2N인 MA를 자체적으로 취하면 이 스레드의 어딘가에 언급된 Pascal의 삼각형 형태로 막대의 가중치를 얻을 수 있습니다.
사실, 모든 것이 동일하며 표시기 재귀를 통해 훨씬 간단합니다.
https://www.mql5.com/en/code/25113
아주 멋지게
하지만
이 지표에서 내가 이해하는 논리적 아이디어는 사후 사실로부터 현재까지 이전 시간에 예측하는 것입니다.
그렇다면 현재에서 미래로 어떻게 만들 것인가?
아주 멋지게
하지만
이 지표에서 내가 이해하는 논리적 아이디어는 사후 사실로부터 현재까지 이전 시간에 예측하는 것입니다.
그렇다면 현재에서 미래로 어떻게 만들 것인가?
그것은 나를 포함하여 여러 번 여기에 작성되었습니다. 다시 그린 꼬리에 도움이 되는 다항식 회귀. 푸리에 근사도 가능합니다. Alexey Panfilov가 여기에서 구현한 것.
그는 또한 꼬리를 다시 그려서 이러한 모든 쓸모없는 장난감을 썼습니다.
그것은 나를 포함하여 여러 번 여기에 작성되었습니다. 다시 그린 꼬리에 도움이 되는 다항식 회귀. 푸리에 근사도 가능합니다. Alexey Panfilov가 여기에서 구현한 것.
그는 또한 꼬리를 다시 그려서 이러한 모든 쓸모없는 장난감을 썼습니다.
음 그리고 최선의 결정은 채널입니까?
역사와 통제 전반에 걸쳐 선형 및 포물선 채널을 찾습니다. 일반적으로 5에서 15 사이의 소수만 있습니다.